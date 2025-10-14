به گزارش خبرنگار مهر، امید صبریپور عصر امروز روز سهشنبه پس از جلسهای با حضور معاون آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی کشور اعلام کرد که طرح ایجاد این مرکز در مرکز تحقیقات منابع طبیعی واقع در حوزه معرف و زوجی جنوب غرب کشور به تصویب رسیده است.
فرماندار شوش گفت این مرکز در زمینی به وسعت ۲۰۰ هکتار احداث خواهد شد و هدف از آن پایش، کنترل و مدیریت ریزگردها در منطقه جنوب غرب کشور است.
به گفته وی، این مرکز نقش مؤثری در کاهش اثرات منفی ریزگردها بر سلامت شهروندان و محیط زیست ایفا خواهد کرد.
فرماندار شوش، راهاندازی این مرکز ملی را گامی مهم در جهت ارتقای توانمندیهای علمی و پژوهشی کشور در حوزه منابع طبیعی دانست و افزود: اقدامات عملیاتی و علمی این پروژه با همکاری دستگاههای اجرایی و پژوهشی بهزودی آغاز خواهد شد.
