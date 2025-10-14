  1. استانها
  2. خوزستان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۹

دومین مرکز ملی پایش ریزگرد ایران در غرب کرخه راه‌اندازی می‌شود

شوش - فرماندار شهرستان شوش، از تصویب و راه‌اندازی دومین مرکز ملی پایش ریزگرد در غرب کرخه در جنوب غرب ایران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید صبری‌پور عصر امروز روز سه‌شنبه پس از جلسه‌ای با حضور معاون آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی کشور اعلام کرد که طرح ایجاد این مرکز در مرکز تحقیقات منابع طبیعی واقع در حوزه معرف و زوجی جنوب غرب کشور به تصویب رسیده است.

فرماندار شوش گفت این مرکز در زمینی به وسعت ۲۰۰ هکتار احداث خواهد شد و هدف از آن پایش، کنترل و مدیریت ریزگردها در منطقه جنوب غرب کشور است.

به گفته وی، این مرکز نقش مؤثری در کاهش اثرات منفی ریزگردها بر سلامت شهروندان و محیط زیست ایفا خواهد کرد.

فرماندار شوش، راه‌اندازی این مرکز ملی را گامی مهم در جهت ارتقای توانمندی‌های علمی و پژوهشی کشور در حوزه منابع طبیعی دانست و افزود: اقدامات عملیاتی و علمی این پروژه با همکاری دستگاه‌های اجرایی و پژوهشی به‌زودی آغاز خواهد شد.

