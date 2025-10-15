رحیم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اتصال بنگاههای کوچک و بزرگ، گفت: بنگاههای کوچک میتوانند بهصورت مکمل فعالیت کنند و بخشی از فرایندهای تولید بنگاههای بزرگ را برونسپاری کنند.
وی افزود: در این شرایط چند بنگاه کوچک میتوانند بهعنوان ورودی مواد اولیه در فرایند تولید کالاها عمل کنند و کالاهای تولیدشده را به بنگاههای بزرگ تکمیلکننده ارائه دهند. این روش هم باعث رونق بنگاههای بزرگ میشود و هم رشد و توسعه بنگاههای کوچک را به همراه دارد.
این نماینده مجلس گفت: در این راستا باید مطالعات شناختی برای بنگاههای کوچک صورت گیرد تا کارایی و اثربخشی آنها افزایش یابد. کشورهایی مانند چین این مدل را با موفقیت در پروژههای تولیدی خود پیاده کردهاند و نتیجه خوبی گرفتهاند.
وی افزود: تنها چیزی که در کشور ما باید تقویت شود، تولید باکیفیت است که در این صورت در دنیا می توان مدعی بود.
زارع درباره اقدامات وزارت کار برای اجرای طرح اتصال بنگاههای کوچک و بزرگ، گفت: این طرح خوبی است، منتها باید در مقوله پرداخت تسهیلات گامهای اساسی برداشته شود.
