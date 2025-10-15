آغاز فستیوال ملی جوانان ایران از سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در جلسه شورای مدیران معاونت امور جوانان، آغاز فستیوال ملی جوانان ایران از استان سیستان و بلوچستان تصویب شد؛ حرکتی تازه با محوریت نشاط، وفاق ملی و خدمت اجتماعی جوانان ایران.
محور نخست این رویداد «خدمت اجتماعی» است. تیمهای پزشکی و داوطلبان سلامت با همکاری کمیته سلامت شبکه «ایران یاران جوان»، خدمات درمانی، ویزیت و داروی رایگان را برای خانوادههای مناطق کمبرخوردار ارائه خواهند داد. همچنین حضور مشاوران خانواده و فعالان اجتماعی فرصتی برای یاریرسانی در حوزههای تربیتی، روانی و ارتباطی فراهم میکند.
محور دوم فستیوال نیز به «نشاط و مهارتآموزی جوانان» اختصاص دارد و شامل کارگاههای آموزشی، فعالیتهای فرهنگی و ورزشی، و برنامههای گفتوگومحور برای تقویت مهارتهای فردی و اجتماعی خواهد بود.
سیستان و بلوچستان آغازگر این فستیوال است، اما هدف نهایی، گسترش آن به سراسر کشور و شکلگیری شبکهای از جوانان داوطلب، خلاق و بانشاط است که با روحیه همدلی و امید، در مسیر بازسازی اجتماعی ایران گام برمیدارند.
«فستیوال ملی جوانان» الگویی از وفاق ملی در عمل است؛ جایی که جوانانی از قومیتها و شهرهای گوناگون در کنار هم برای خدمت به مردم و تقویت امید و اعتماد اجتماعی تلاش میکنند.
در دولت وفاق، جوانان نه تماشاگر بلکه کنشگر توسعه ملی هستند و این فستیوال نمادی از همین رویکرد است؛ حرکتی از دل مردم، برای مردم، با محوریت جوانان ایران.
