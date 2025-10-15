نصیری: هیئت مدیره باشگاه مس سونگون پشتم را خالی کرد

نقی نصیری در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید استعفای خود از مدیرعاملی باشگاه مسی سونگون، افزود: بنده تنها به خاطر اصلاح زیرساخت‌های باشگاه سمت مدیرعاملی را قبول کرده بودم و هیئت مدیره محترم نیز در راستای تحقق این خواسته قول مساعد داده بود ولی متأسفانه با گذشت زمان نتوانستیم به این خواسته دست بیابیم لذا از سمت مدیرعاملی باشگاه استعفا دادم.

مدیرعامل سابق باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون ورزقان با انتقاد از نبود ساختمان اداری، خودرو اداری، نبود زمین تمرین و بازی مختص باشگاه را از دلایل مهم استعفای خود عنوان کرد.

نصیری اضافه کرد: برای برگزاری مسابقه فوتبال مس سونگون و پارس جنوبی جم بدلیل نبود زمین بازی در تبریز این دیدار را در شهر ارومیه میزبانی کردیم که علاوه بر هزینه مالی برای باشگاه غرورمان نیز خدشه دار شد.

وی با بیان اینکه فعلاً در هیئت مدیره باشگاه حضور دارم اذعان داشت: تصمیم دارم از هیئت مدیره باشگاه نیز استعفا دهم و در حال حاضر آقای محسن آقاپور دیگر عضو هیئت مدیره سرپرستی باشگاه مس سونگون ورزقان را عهدار شده است.

گفتنی است، تیم فوتبال مس سونگون در هفته‌های گذشته با شکست‌های پی در پی تنها یک امتیاز کسب کرده و روز یکشنبه ۲۷ مهر ماه میزبان تیم صنعت نفت آبادان خواهد بود.

هفته اول

مس سونگون صفر - ۳ هوادار

هفته دوم

آرو اسلامشهر ۲ - ۱ مس سونگون

هفته سوم

مس سونگون ۱ - ۱ پارس جنوبی جم

هفته چهارم

فرد البرز ۲ - صفر مس سونگون

هفته پنجم

مس سونگون صفر - ۱ مس کرمان

هفته ششم

نود ارومیه ۳ - صفر مس سونگون

هفته هفتم

مس سونگون صفر - ۱ سایپا

هفته هشتم

پالایش نفت بندر عباس ۱ - صفر مس سونگون