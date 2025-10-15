به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اکبری در سخنانی، اظهار داشت: همه متقاضیان اراضی ملی می‌توانند با مراجعه به اداره جهاد کشاورزی شهرستان دورود و تکمیل مدارک لازم، درخواست خود را ثبت کنند. سپس این درخواست‌ها توسط کمیته‌های کارشناسی جهاد کشاورزی بادقت و در چارچوب ضوابط قانونی و فنی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی افزود: یکی از اولویت‌های ما در این طرح، حمایت از کشاورزان بومی و توانمند شهرستان است که می‌توانند با بهره‌برداری از اراضی واگذار شده، به تولید محصولات باکیفیت‌تر و افزایش درآمد خود و خانواده‌هایشان کمک کنند.

مدیر جهاد کشاورزی دورود، تصریح کرد: این اقدام بخشی از برنامه‌های بلندمدت وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه کشاورزی پایدار و حفظ منابع طبیعی کشور است، شهرستان دورود با ظرفیت‌های بی‌نظیر کشاورزی، می‌تواند با اجرای این طرح‌ها، به الگویی موفق در عرصه کشاورزی تبدیل شود.

اکبری، گفت: ما به کشاورزان و متقاضیانی که خواهان استفاده از این اراضی هستند، توصیه می‌کنیم که ضمن رعایت اصول فنی و قانونی، در فرایند ثبت‌نام و ارائه طرح‌ها همکاری لازم را داشته باشند تا در نهایت این پروژه به یکی از موفق‌ترین برنامه‌های توسعه کشاورزی در شهرستان تبدیل شود.

وی افزود: تاکنون بیش از ۷۸۵ هکتار از اراضی ملی شهرستان در قالب طرح‌های مختلف به ۳۱۵ متقاضی واگذار شده که شامل ۲۵۰ هکتار برای طرح‌های کشاورزی و درخت‌کاری، بیش از ۵۲۰ هکتار برای طرح‌های وابسته به کشاورزی و ۱۵ هکتار برای طرح‌های غیرکشاورزی است.