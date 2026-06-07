به گزارش خبرگزاری مهر،حمید باسره اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲۵۳ هزار حساب قرضالحسنه در صندوق امداد ولایت استان افتتاح شده که حاصل آن ایجاد گردش مالی و حمایتی بالغ بر ۳۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در مسیر خدمترسانی به محرومان و نیازمندان بوده است.
باسره ضمن قدردانی از همراهی خیران، نیکوکاران و بنگاههای اقتصادی استان در طول یک دهه گذشته از مردم و فعالان اقتصادی دعوت کرد تا با افتتاح حساب و سپردهگذاری در صندوق قرضالحسنه امداد ولایت، در توسعه فرهنگ قرضالحسنه و حمایت از خانوادههای نیازمند مشارکت کنند.
وی تأکید کرد: صندوق قرضالحسنه امداد ولایت با اجرای طرحهای متنوعی از جمله «همافزایی»، «همیاری»، «مسئولیتهای اجتماعی»، «قرض ماندگار» و «امین» تلاش کرده است زمینه مشارکت گسترده خیران و نهادهای اقتصادی را برای رفع مشکلات ضروری و توانمندسازی پایدار محرومان فراهم کند.
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان خاطرنشان کرد: گسترش فرهنگ قرضالحسنه و هدایت منابع مردمی به سمت حمایت هدفمند از اقشار کمبرخوردار، از مهمترین اهداف این صندوق به شمار میرود و مشارکت مردم میتواند نقش تعیینکنندهای در رفع نیازهای ضروری خانوادههای نیازمند و ایجاد فرصتهای پایدار برای توانمندسازی آنان داشته باشد.
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