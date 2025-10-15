گرجی، چهل و سومین شخصیت مانا شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلد چهل و سوم از مجموعه کتاب «شخصیت های مانا» که به زندگی و فعالیت‌های ابوالقاسم گرجی پرداخته، توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد. مجموعه «شخصیت‌های مانا» تلاش جمعی از اهالی فرهنگ و نویسندگان است که در جهت معرفی چهره‌های برجسته در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تهیه شده است.

ابوالقاسم گرجی یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های علمی و دینی معاصر ایران بود که در حوزه‌های فقه، اصول، حقوق و علوم قرآنی خدمات ارزشمندی ارائه داد. او با تحصیل در حوزه و دانشگاه، به درجه اجتهاد و دکتری در فلسفه و حکمت اسلامی دست یافت و نمونه‌ای روشن از تلفیق علم حوزوی و دانشگاهی بود.آثار پرشمار تألیفی وی حاوی آراء اجتهادی قابل توجهی است و او نیم قرن از عمر خود را برای فهم درست فقه اسلامی و معرفی صحیحی آن وقف کرد. گرجی مصداق بارز عالمی با بصیرت بود که از یک سو ریشه در سرچشمه فقه و معارف دیرپا و درخشان اسلامی داشت و از سوی دیگر با آگاهی کامل و جهان‌بینی باز به «مسائل مستحدثه» می‌نگریست و گره‌گشای مشکلات و مقتضیات«زمان و مکان»با حفظ روح حاکم بر کلیت اسلام بود.

این کتاب به قلم مهدیه خواجویی و در ۲۰۸ صفحه و با قیمت ۲۹۰ هزار تومان منتشر و عرضه شده است.