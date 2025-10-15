بیش از ۳۵۰ کیلوگرم نمک غیربهداشتی در قم توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره دو شهرستان قم، اقدام به توقیف مقدار بیش از ۳۵۰ کیلوگرم نمک فاقد مشخصات بهداشتی و غیر مجاز، کردند.
به دنبال توقیف این اقلام، بررسیهای دقیق بعمل آمده و در صورت تایید نهایی، اقدامات قانونی لازم بعمل خواهد آمد.
کارشناسان بهداشت محیط با نظارت بر مراکز توزیع و فروش مواد غذایی، بهطور مستمر از صحت و سلامت محصولات اطمینان حاصل میکنند و در صورت مشاهده موارد غیر بهداشتی، اقدامات لازم را به عمل میآورند.
همشهریان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی و درمانی میتوانند با شماره ۱۹۰ تماس گرفته و گزارش دهند.
