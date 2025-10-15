  1. استانها
  2. خوزستان
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶

طیبی: ۲۸۸ پرونده تخلف در طرح ویژه بازگشایی مدارس خوزستان ثبت شد

طیبی: ۲۸۸ پرونده تخلف در طرح ویژه بازگشایی مدارس خوزستان ثبت شد

اهواز - طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس از چهارم شهریور تا ۱۶ مهر در خوزستان اجرا شد؛ طرحی که با حضور ۱۱۶ اکیپ بازرسی، منجر به تشکیل ۲۸۸ پرونده تخلف و پلمب یک واحد صنفی شد.

مهدی طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس، اظهار کرد: با توجه به افزایش تقاضای خرید اقلام مورد نیاز دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی، این طرح از ۴ شهریور ماه آغاز شد و تا ۱۶ مهرماه ادامه داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با بیان اینکه در این بازه زمانی ۱۱۶ اکیپ در سطح بازار حضور داشتند، گفت: ۵۸۸ بازرسی صورت گرفت که گشت‌ها با همکاری دیگر دستگاه‌های نظارتی از جمله اتاق اصناف و سازمان صمت بوده است.

وی ادامه داد: از ابتدا تا پایان طرح ۱۶۶ واحد تخلف داشتند که با گزارش ارائه شده اصناف مجموعاً ۲۸۸ فقره پرونده قاچاق، گرانفروشی، عدم درج قیمت و … مورد رسیدگی قرار گرفته که اکثراً محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان بیان کرد: همچنین یک واحد صنفی که میزان تخلفات بالایی داشت با حضور صدا و سیما پلمب شد.

طیبی گفت: در زمان برگزاری نمایشگاه نیز شعبه سیار تعزیرات حکومتی در محل مستقر شده بود که به تخلفات رسیدگی می‌کردند.

کد خبر 6623058

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها