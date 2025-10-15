طیبی: ۲۸۸ پرونده تخلف در طرح ویژه بازگشایی مدارس خوزستان ثبت شد

مهدی طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس، اظهار کرد: با توجه به افزایش تقاضای خرید اقلام مورد نیاز دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی، این طرح از ۴ شهریور ماه آغاز شد و تا ۱۶ مهرماه ادامه داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با بیان اینکه در این بازه زمانی ۱۱۶ اکیپ در سطح بازار حضور داشتند، گفت: ۵۸۸ بازرسی صورت گرفت که گشت‌ها با همکاری دیگر دستگاه‌های نظارتی از جمله اتاق اصناف و سازمان صمت بوده است.

وی ادامه داد: از ابتدا تا پایان طرح ۱۶۶ واحد تخلف داشتند که با گزارش ارائه شده اصناف مجموعاً ۲۸۸ فقره پرونده قاچاق، گرانفروشی، عدم درج قیمت و … مورد رسیدگی قرار گرفته که اکثراً محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان بیان کرد: همچنین یک واحد صنفی که میزان تخلفات بالایی داشت با حضور صدا و سیما پلمب شد.

طیبی گفت: در زمان برگزاری نمایشگاه نیز شعبه سیار تعزیرات حکومتی در محل مستقر شده بود که به تخلفات رسیدگی می‌کردند.