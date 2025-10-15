  1. استانها
انجمن حمایت از زندانیان از ۱۳۰۰ خانواده زندانی در اصفهان حمایت کرد

اصفهان - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: بیش از یک هزار و ۳۰۰ خانواده زندانیان استان اصفهان در ۶ ماه نخست امسال از کمک‌های انجمن حمایت از زندانیان استفاده کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس سرپرستان خانواده در شش ماهه سال جاری بیش از یک هزار و ۳۰۰ خانواده زندانی از خدمات حمایتی انجمن حمایت از زندانیان اصفهان بهره‌مند شدند.

وی با بیان اینکه این انجمن خدمات مختلفی به خانواده‌های تحت پوشش ارائه می‌کند، اظهار داشت: اعطا بسته‌های حمایتی و معیشتی، درمان، تعمیر و مرمت منزل، کمک هزینه بهداشت و درمان اجاره‌بها، تحصیل فرزندان، اهدای سبد کالا، کمک هزینه ورزشی و ایجاد اشتغال از جمله خدمات ارائه شده این انجمن برای خانواده‌های زندانیان است.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: برای تحقق درآمدهای پایدار از ظرفیت و همکاری بخش خصوصی و کارآفرینان استفاده و استقبال می‌شود و ورود به چرخه تولید صنایع و محصولات مورد نیاز بازار از اهداف است و در تلاشیم که تولید، کارآفرینی، ایجاد فرصت‌های اشتغال برای زندانی و خانواده توأمان دنبال شود تا بتوان بسترهای حمایت‌های مالی پایدار را از خانواده‌های تحت پوشش به عمل آورد.

وی گفت: با توجه به افزایش میزان درآمد پایدار انجمن، از محل درآمدهای خود انجمن و همچنین کمک‌های خیرین تلاش می‌کنیم تا میزان کمک‌های نقدی و غیر نقدی به خانواده‌های نیازمند تحت پوشش انجمن حمایت از خانواده زندانیان را افزایش دهیم.

موسویان بیان کرد: در شش ماهه سال جاری بیش از ۳ هزار نفر به صورت مستمر ازخدمات حمایتی انجمن حمایت از زندانیان استفاده کرده و همچنین بیش از ۱۴ میلیارد ریال به آزادی زندانیان کمک شده است.

