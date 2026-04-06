اعتراض کودکان مازندرانی علیه جنایات تجاوزکارانه آمریکایی -صهیونیستی

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از اعضای نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران پیش از ظهر دوشنبه با حضور در دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان، بیانیهای در اعتراض به جنایات تجاوزکارانه آمریکایی -صهیونیستی و کشتار کودکان بیگناه قرائت کردند.
در این برنامه که با حضور مسئولان استانی و مدیران کانون برگزار شد، نوجوانان به نمایندگی از همسالان خود، نسبت به حوادث اخیر و جان باختن کودکان در مناطق مختلف واکنش نشان داده و خواستار توجه جدی جامعه جهانی شدند.
در این بیانیه با اشاره به گذشت چهل روز از جانباختن شماری از کودکان، از جمله دانشآموزان مدرسهای در میناب، بر ضرورت مقابله با خشونت علیه کودکان و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی تأکید شده است.
نوجوانان مازندرانی همچنین با قدردانی از اقدامات انساندوستانه برخی کشورهای همسایه، از سایر کشورها خواستند در برابر این رخدادها سکوت نکنند و نقش فعالتری در حمایت از حقوق کودکان ایفا کنند.
در بخش دیگری از این بیانیه با استناد به مفاهیم انسانی و اصول پذیرفتهشده بینالمللی، بر لزوم حمایت از کودکان در شرایط بحرانی و مخاصمات تأکید شده است.
این برنامه در راستای تقویت روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی در میان نسل نوجوان و ابراز همدلی با کودکان آسیبدیده برگزار شد.
نظر شما