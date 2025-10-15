رئیس شورای بوشهر: سپاه مایه آرامش جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی‌نیا صبح چهارشنبه در آئین تجلیل از مشاوران پاتوق مشاوره در بوشهر اظهار کرد: تلاش‌های گسترده‌ای به منظور راه‌اندازی پاتوق مشاوره توسط شورای شهر و شهرداری بوشهر صورت گرفت که شایسته تقدیر است.

وی یکی از مهمترین وظایف مسئولان را توجه به امنیت و سلامت روانی شهروندان دانست و اضافه کرد: به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهری برنامه‌های مختلفی داریم که راه‌اندازی پاتوق مشاوره، بیانگر عزم جدی شورا و شهرداری برای عمل به این وظیفه است.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به نقش بسیار مهم سپاه در امنیت جامعه بیان کرد: سپاه پاسداران نقش سازنده ای در عرصه‌های مختلف دارد و این نهاد انقلابی الگویی موفق در مدیریت جهادی و تأمین امنیت جامعه است.

وی با بیان اینکه سپاه مایه آرامش و امنیت جامعه است، خاطرنشان کرد: سپاه پاسداران به همراه مجموعه بسیج، افزون بر تأمین امنیت، در رویدادهای مختلف اجتماعی و فرهنگی نیز حضوری فعال و اثرگذار دارند.