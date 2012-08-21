ضرورت تلاش مبلغان برای ایجاد فرهنگ اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید نورالله موسوینیا بعدازظهر سه شنبه در آئین روز جهانی مساجد در جمع بانیان و روحانیون مساجد استان بوشهر با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: تلاش مبلغین در ایجاد فرهنگ اقتصاد مقاومتی و تبیین منویات مقام عظمای ولایت در این زمینه در بین آحاد جامعه ضروری است.
وی اضافه کرد: با توجه به شرایط حساس دنیای کنونی و تقابل تمام عیار حق و باطل در عرصههای مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی، مانند تحولاتی که امروز در سوریه میگذرد، برنامهریزی مبلغان در عرصه روشنگری در بحث بیداری اسلامی و ضرورت پرداختن ریشهای به این مقوله به عنوان یکی از طرحهای برجسته ارائه شده از سوی رهبر معظم انقلاب بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به ضرورت بصیرتافزائی در میان همه اقشار مختلف جامعه نقش مبلغان در تشریح ابعاد مختلف بصیرت منطبق با دیدگاههای مقام معظم رهبری در راستای خنثی کردن اثرات احتمالی تحریمها را ممتاز ارزیابی کرد.
وی با تاکید بر نقش مهم سپاه پاسداران در عرصههای فرهنگی در مورد کسانی که میگویند سپاه پاسداران یک نهاد نظامی است و وظیفه حراست از مرزها را بر عهده دارد و نباید در مساجد و سایر عرصهها حضور داشته باشد، اضافه کرد: این دوستان یا هیچگونه اطلاعی از منویات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ندارند و یا میدانند و مغرضانه قضاوت میکنند.
موسوینیا ادامه داد: هنگامی که سپاه پاسداران وارد عرصه فرهنگی میشود در واقع با تهاجم فرهنگی مبارزه میکند و منحرفین و فتنهگران باید از این حضور فعال، قاطع و سازنده سپاه پاسداران در صحنههای فرهنگی دق کنند و بمیرند.
ضرورت روشنگری مبلغان دینی در عرصه بیداری اسلامی
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی به این حضور گسترده سپاه در صحنههای فرهنگی و نقشآفرینی آن در علمافزائی و ارتقای سطح اگاهی جامعه افتخار میکند و مساجد ضمن داشتن هیئت امناء فعال و روحانی محور بودن، باید پایگاههای مقاومت هم داشته باشند.
وی در ادامه اظهار داشت: فعالیت مبلغان در عرصههای تحقیق، پژوهش و فضای سایبری از طریق راهاندازی وبلاگهای فرهنگی با محتوا و مضامین معنوی و جذاب یک ضرورت انکارناپذیر است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به برگزاری چهار دوره آموزشی از طرف اداره کل تبلیغات اسلامی برای مبلغان، مبلغات، ائمه جماعات و مداحان، هدایت، حمایت، نظارت و تغذیه فکری گروههای هدف را از رسالتهای سازمان تبلیغات اسلامی برشمرد.
وی با توجه به لزوم روحانی محور بودن تمام مراسم برگزار شده در سطح مساجد به اهتمام اداره کل در رفع نیاز مساجد استان به روحانی تاکید کرد.
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