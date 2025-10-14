به گزارش خبرنگار مهر، کریم خلیفه لیراوی عصر سه شنبه در نشست کمیته سوخت این شهرستان اظهار کرد: باتوجه به اینکه در نیمه دوم و بخصوص ماه‌های انتهایی سال مصرف سوخت بنزین به علت حجم مسافران و گردشگران بیشتر خواهد شد باید اعضای این کمیته از نزدیک وضعیت جایگاه‌های عرضه را بررسی و ارزیابی کنند.

وی بیان کرد: باوجود اینکه تعداد کارت‌های سوخت جایگاه داران افزایش یافته است، شهروندان و مسافران نباید دیگر مشکلی در طول شبانه روز در هنگام دریافت سوخت خودروهای خود داشته باشند و این موضوع باید بررسی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه با اشاره به اینکه رانندگان استفاده از کارت شخصی سوخت خود را در اولویت قرار دهند، اظهار کرد: تا زمانی که سهمیه سوخت کارت جایگاه‌ها تمام نشده است، باید در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

وی گفت: همچنین بازدید از توزیع کنندگان گاز مایع و برگزاری جلسه ویژه تامین گازمایع و نفت به شهروندان به عنوان مصوبه این جلسه در دستور کار قرار می‌گیرد.

خلیفه لیراوی خاطرنشان کرد: وضعیت سوخت قایق‌های بدون هویت نیز باید تعیین و تکلیف و شناسایی و در این زمینه جلسه‌ای تخصصی برگزار و سازوکاری تعریف تا در تامین سوخت با مشکلی مواجه نشوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خواست باتوجه به فرا رسیدن فصل کشت پاییزه نسبت تامین سوخت تراکتورداران پیگیری‌های لازم را انجام دهد.