صالحی امیری: شاهد رشد حضور گردشگران در شهریور و مهر هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: تفکر مکانیکی نسبت به نیروی انسانی تفکری غلط است. ما با انسان طرف هستیم و در رابطه با انسان باید مبانی انسان شناسی، اخلاقی و تعاملی برخورد کرد. در مدیریت امروز از مفهومی به نام رهبری صحبت می‌کنند و نه مدیریت عامرانه و از بالا به پایین و مسئله رهبری بر قلوب بسیار مهم است.

صالح امیری در خصوص لغو روادید اظهار کرد: ما در حال حاضر با ۳۳ کشور در شرایط لغو روادید هستیم و این موضوع تداوم دارد و چیزی تغییر نکرده است. و به دنبال گسترش آن هستیم و هر امکانی که اجازه بدهد شرایط بهتر شود به کمک وزارت امور خارجه این کار را دنبال خواهیم کرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص آمار گردشگری کشور در شش ماه ابتدایی سال، عنوان کرد: در شش ماهه ابتدایی امسال بر اساس آمارها و نیز گزارشی که از فراجا داریم، حدود سه و نیم میلیون گردشگر، وارد کشور شدند. همچنین در ماه‌های فروردین و اردیبهشت رشد ۳۰ درصدی را به طور میانگین تجربه کردیم. در ماه‌های خرداد تیر و مرداد با کاهش مواجه شدیم و خوشبختانه در شهریور و مهر روند ما مثبت و در حال بازگشت به شرایط عادی است ضمن آنکه مقصد اول گردشگران مشهد مقدس بوده است.

