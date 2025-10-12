به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسیب محمدجانی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با جمعی از رؤسای دانشگاهها که از سوی معاونت علمی و پژوهشی سپاه آستانه اشرفیه برگزار شد، اظهار کرد: تهاجم کنونی دشمن یک جنگ ادراکی هدفمند است که اراده و باور جوانان و نخبگان ما را هدف قرار داده است.
فرمانده سپاه آستانه اشرفیه افزود: در این نبرد نامتقارن، سلاح اصلی ما «جهاد تبیین» است که باید با استانداردهای نوین به آن پرداخته شود.
وی با تأکید بر اینکه صرف اطلاعرسانی کافی نیست، نقش دانشگاهها را در تضمین تأثیرگذاری این فعالیتها کلیدی دانست و گفت: هر تلاشی در عرصه تبیین باید با ۲ شاخصه اصلی؛ «اثربخشی» در تغییر نگرش و «مخاطبشناسی» دقیق از نیازها و شبهات نسل جدید، سنجیده شود.
سرهنگ محمدجانی افزود: برای موفقیت در این مسیر، دانشگاهها موظفند رویکرد خود را از آموزش صرف به سمت جهتدهی تربیتی سوق دهند.
وی این جهتدهی تربیتی را صرفاً سخنرانی ندانست و گفت: هدف تربیت سربازانی است که بتوانند در جامعه به عنوان نیروهای فعال و مجهز به سلاح بصیرت، در برابر امواج شناختی دشمن ایستادگی کرده و در خط مقدم روشنگری قرار گیرند.
فرمانده سپاه آستانه اشرفیه از استمرار برنامههای بصیرتی گفت و تصریح کرد: این حرکت، نیازمند طراحی برنامههایی است که تأثیرگذاری بلندمدت داشته باشد.
در ادامه، رؤسای دانشگاهها ضمن تأکید بر ضرورت برگزاری جلسات کارگاهی و مستمر، خواستار طراحی و اجرای برنامههایی برای پاسخگویی به شبهات اعتقادی، تقویت استدلال دینی و مقابله مستدل با شبهات اجتماعی و سیاسی شدند.
لازم به ذکر است؛ نشست علمی با محوریت «هوش مصنوعی و جنگ شناختی» در آبان ماه سال جاری از سوی معاونت علمی و پژوهشی سپاه آستانه اشرفیه با همکاری دانشگاههای آزاد، فنی و حرفهای امام جعفر صادق (ع) و پیام نور شهرستان برگزار خواهد شد.
