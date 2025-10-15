خبرگزاری مهر- گروه استانها: بازار گوشت خرمآباد، با رفتوآمد شهروندان و فعالیت مداوم قصابیها و مراکز عرضه، همیشه جزو نقاط حساس در تأمین سلامت غذایی استان بوده است.
قفسهها و یخچالهای پر از گوشتهای تازه، بوی ترکیبی گوشتهای سفید و قرمز، و شلوغی روزانه خریداران، تصویری زنده از چرخه عرضه مواد غذایی در شهر ایجاد میکند.
در چنین فضایی، نظارت دقیق و حضور کارشناسان دامپزشکی، جهاد کشاورزی، علوم پزشکی و تعزیرات حکومتی نقش حیاتی در تضمین سلامت، کیفیت و امنیت غذایی مردم ایفا میکند.
دوگانگی در قیمتها مردم را سرگردان کرده است
یک شهروند خرمآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نظارتها خیلی خوب است که وجود داشته باشد و انجام شود، چرا که اکنون هر قصابی قیمت متفاوتی ارائه میدهد و این باعث سردرگمی مردم شده است.
وی ادامه داد: وقتی نظارتها و رسیدگیهای لازم در زمینه اختلاف قیمت انجام شود، مردم هم تکلیف خود را میدانند و میتوانند با اطمینان بیشتری خرید کنند.
این اظهارات نشان میدهد که شهروندان علاوه بر سلامت غذایی، ثبات قیمت و شفافیت در عرضه گوشت را نیز یکی از مهمترین دغدغههای خود میدانند و انتظار دارند دستگاههای نظارتی با جدیت این مسئله را پیگیری کنند.
چالشهای بازار گوشت از قیمت تا سلامت
در حالی که تقاضای روزانه بیش از ۴۰ تن گوشت قرمز در استان لرستان، رونق را به قصابیها بخشیده، نوسان قابل توجه قیمتها برنامهریزی برای خرید را برای شهروندان به چالشی بزرگ تبدیل کرده است.
این نابسامانی در قیمتگذاری، که از تفاوت در کیفیت گوشت و سن دام ناشی میشود، تنها بخشی از ماجراست.
دغدغه همزمان مردم از سلامت محصولات عرضهشده، بازتابی از حساسیتی است که بر سر سفره غذایی خود دارند. بازار عرضه گوشت خام در خرمآباد طی سالهای اخیر همواره مورد توجه شهروندان و دستگاههای نظارتی بوده است.
کارشناسان دامپزشکی، جهاد کشاورزی و علوم پزشکی با تاکید بر اهمیت رعایت استانداردهای بهداشتی، نقش مهمی در پیشگیری از مخاطرات بهداشتی و تضمین کیفیت محصولات غذایی دارند.
طرحهای نظارتی گستردهای که همزمان در سطح استان اجرا میشود، نه تنها به کنترل عرضه گوشت کمک میکند، بلکه روند تأمین و عرضه مواد غذایی سالم را نیز برای مردم شفافتر و مطمئنتر میسازد.
آغاز طرح گسترده نظارت بر عرضه گوشت و رستورانها
در این راستا طی هفته اخیر گشتهای نظارتی با هدف بررسی و کنترل نحوه فعالیت رستورانها، تالارها و مراکز تهیه غذای بیرون از منزل، تأمین گوشت سفید و قرمز، شرایط نگهداری در زنجیره سرد و رعایت اصول بهداشت محیط آغاز شده است.
کارشناسان دستگاههای اجرایی مرتبط در این طرح حضور فعال دارند تا سلامت عمومی شهروندان تضمین شود.
۱۵ اکیپ بازرسی همزمان در سطح استان
در این طرح، تعداد ۱۵ اکیپ نظارتی به صورت همزمان فعالیت خود را در سطح استان آغاز کردهاند و بازرسیهای دقیق و کارشناسی خود را در مراکز عرضه گوشت و رستورانها انجام میدهند.
این بازرسیها شامل کنترل کیفیت محصولات، بررسی شرایط نگهداری و رعایت ضوابط بهداشتی و ایمنی غذایی است.
تداوم طرح نظارتی در هفتههای آینده
علی دلیران، معاون سلامت اداره کل دامپزشکی لرستان، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این اولین گشت مشترک اداره کل دامپزشکی با دستگاههای مرتبط در سطح مراکز عرضه است.
وی توضیح داد: امروز بازدید خود را از یکی از قصابیها آغاز و تشدید نظارتهای بهداشتی را در این مکان شروع کردیم.
معاون سلامت اداره کل دامپزشکی لرستان، با تاکید بر اهمیت استمرار نظارتها افزود: هدف اصلی ما تضمین سلامت غذایی مردم و پیشگیری از هرگونه تخلف بهداشتی است.
وی تصریح کرد: این گشتها در هفتههای آینده نیز ادامه خواهند داشت تا روند عرضه گوشت و محصولات گوشتی به صورت مستمر کنترل شود و مردم با اطمینان بیشتری به خرید اقدام کنند.
دلیران همچنین بر همکاری بین دستگاههای اجرایی مختلف برای ارتقای سطح بهداشت عمومی تاکید کرد و گفت: هماهنگی بین دامپزشکی، جهاد کشاورزی، علوم پزشکی و تعزیرات حکومتی، کلید موفقیت این طرح است و باعث میشود تا بازرسیها به صورت دقیق و علمی انجام شود.
بازدید از مراکز عرضه و تشدید نظارتها
در جریان اجرای این طرح با حضور رسانهها، کارشناسان دامپزشکی، جهاد کشاورزی، علوم پزشکی و تعزیرات حکومتی هم حاضر بودند تا روند عرضه گوشت در استان تحت نظارت دقیق قرار گیرد.
علی دلیران، معاون سلامت اداره کل دامپزشکی لرستان، در جریان بازدید از یکی از قصابیها اظهار کرد: این گوشت با توجه به اینکه تاریخ مصرف آن گذشته و همچنین بوی غیرطبیعی دارد، نسبت به ضبط آن اقدام میکنیم.
وی تاکید کرد که هدف اصلی این بازرسیها، تضمین سلامت غذایی مردم و جلوگیری از عرضه محصولات غیرمجاز یا ناسالم است.
مصرف گوشت قرمز تقریباً بیش از ۴۰ تن در روز است
بازرس سازمان جهاد کشاورزی لرستان هم در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مصرف گوشت قرمز و دام استان تقریباً بیش از ۴۰ تن در روز است و عرضه آن با قیمت مصوب انجام میشود.
رئیسوند درباره نوسانات قیمت گوشت توضیح داد: قیمت گوشت با توجه به سن دام و کیفیت آن متغیر است و در بازار بین کیلویی ۴۵۰ تا ۷۰۰ هزار تومان شناور میباشد. بنابراین، کنترل قیمتها و نظارت دقیق بر عرضه، به ویژه در مراکز عرضه و قصابیها، اهمیت بالایی دارد.
وی تاکید کرد که هدف این نظارتها، ایجاد ثبات در بازار و تضمین دسترسی شهروندان به گوشت سالم و با کیفیت است و افزود: همکاری بین دستگاههای اجرایی از جمله دامپزشکی و تعزیرات حکومتی نقش کلیدی در تحقق این هدف دارد و باعث میشود عرضه گوشت قرمز با سلامت و قیمت مناسب انجام شود.
کنترل قیمت و کیفیت گوشت
در این بازرسیها، علاوه بر ارزیابی سلامت و کیفیت گوشت خام، قیمتها نیز تحت کنترل قرار گرفت تا علاوه بر سلامت، عدالت در عرضه و فروش نیز رعایت شود. کارشناسان تاکید کردند که استمرار این نظارتها، باعث ارتقای اطمینان شهروندان نسبت به کیفیت محصولات غذایی در بازار خواهد شد.
تعزیرات لرستان: رسیدگی به تخلفات اصناف در دستور کار ما قرار دارد و با هر گونه تخلف برخورد قانونی میشود
قدرت صادقی، بازرس تعزیرات حکومتی لرستان، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: رسیدگی به تخلفات اصناف در دستور کار ما قرار دارد و با هر گونه تخلف برخورد قانونی میشود.
وی توضیح داد: همچنین، اگر مردم خود تخلفی مشاهده کردند، میتوانند با شماره ۱۳۵ تعزیرات حکومتی تماس بگیرند یا به صورت حضوری مراجعه کنند.
صادقی افزود: در صورتی که شاکی خصوصی باشد، پرونده تشکیل شده و با اصناف متخلف مطابق قانون برخورد میشود. هدف ما ایجاد نظم، شفافیت و تضمین حقوق مصرفکنندگان است.
بنابراین گزارش، نظارتها و بازرسیهای مشترک و مداوم در مراکز عرضه گوشت و رستورانها، علاوه بر ارتقای سلامت غذایی، به ایجاد شفافیت در بازار و کنترل قیمتها کمک میکند.
استمرار این طرحها نه تنها سلامت شهروندان را تضمین میکند، بلکه باعث ایجاد شفافیت، کنترل قیمتها و افزایش اعتماد مردم به بازار میشود.
کارشناسان تاکید دارند که همکاری میان دستگاههای اجرایی و مشارکت شهروندان، کلید موفقیت این طرحهای نظارتی است.
