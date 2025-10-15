به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه «با پپا تمرین کن!» که شامل کتابهای آموزشی برای تقویت مهارتهای نوشتن، شناخت و تعامل اجتماعی کودکان ۵ تا ۷ سال است، به بازار رسید.
کتابهای فندق (واحد کودک نشر افق) این مجموعه را با صفحاتی مخصوص ماژیک وایتبرد منتشر کرده است؛ صفحاتی که قابلیت پاک شدن دارند و کودک میتواند تمرینها را بارها انجام دهد.
«بلدم ساعت را بگویم»
کتاب «بلدم ساعت را بگویم» از مجموعهکتابهای با پپا تمرین کن بوده و به کودکان خردسال کمک میکند مفاهیم ابتدایی زمان را با بازی یاد بگیرند. کتاب شامل تمرینهایی ساده برای تشخیص ساعت است. کودک در هر صفحه از کتاب با یک موقعیت زمانی روبهرو میشود و باید با ماژیک، تمرینهای کتاب را حل کند. از ویژگیهای مهم کتاب این است که بارها قابلیت پاک شدن دارد و میتوان تمرینها را تکرار کرد.
«بلدم ساعت را بگویم» نوشته نویل استلی و مارک بیکر با ترجمه مهسا خسروی و با قیمت ۱۸۵هزار تومان عرضه شده است.
«چهجوری دوست پیدا کنم؟»
کتاب «چهجوری دوست پیدا کنم؟» از مجموعهکتابهای با پپا تمرین کن! به کودکان یاد میدهد که چگونه مفهوم دوستی را کشف کنند و با دیگران ارتباط برقرار کنند. کتاب با تعریف دوستی آغاز میشود و موضوعهایی مانند کمککردن، اشتراکگذاری، گوشدادن و نوبتگرفتن را به شیوه تعاملی با همراهی مخاطب بررسی میکند. کودکان در هر فعالیت از این کتاب تجربه میکنند که دوستانشان میتوانند علاقههای متفاوتی داشته باشند.
کتاب «چهجوری دوست پیدا کنم؟» نوشته نویل استلی و مارک بیکر و ترجمه مهسا خسروی است که توسط نشر افق با قیمت ۲۱۵هزار تومان منتشر شده است.
«من چه احساسی دارم؟»
کتاب «من چه احساسی دارم؟» از دیگر کتابهای مجموعه با پپا تمرین کن! به کودکان کمک میکند تا احساسات خود را بشناسند و بتوانند درباره احساسات خود صحبت کنند. در این کتاب کودک با طیف گستردهایی از احساسات آشنا میشود، این مهارت کمک میکند تا آنها در موقعیتهای مختلف بتواند احساساتش را بیان کند و با دوستانش روابط بهتری در بازی و همکاریهای دیگر داشته باشد.
ویژگی پاکشدنی بودن صفحههای کتاب این امکان را میدهد که کودک بتواند فعالیتها را در زمانهای مختلف روز یا موقعیتهای احساسی متفاوت تکرار کند.
«من چه احساسی دارم؟» نوشته نویل استلی و مارک بیکر و ترجمه مهسا خسروی است که توسط نشر افق با قیمت ۲۱۵ هزار تومان منتشر شده است.
«بلدم نقطهها را وصل کنم»
کتاب «بلدم نقطهها را وصل کنم» برای خردسالان و در مجموعه با پپا تمرین کن! منتشر شده است. این کتاب هم مانند کتابهای قبلی، فعالیتهایی متنوع هم برای اتصال نقطهبهنقطه بهترتیب از ۱ تا ۱۰ یا بیشتر طراحی کرده و با طراحی وایتبردی کودک میتواند هر تمرین را به دفعات دلخواه تکرار کند. همچنین این کتاب کمک میکند تا کودک با مفهوم توالی اعداد و شمارش نیز آشنا شود.
«بلدم نقطهها را وصل کنم» نوشته نویل استلی و مارک بیکر و ترجمه مهسا خسروی است که توسط نشر افق با قیمت ۲۱۵ هزار تومان منتشر شده است.
«بلدم تا ده بشمرم»
کتاب«بلدم تا ده بشمرم» از مجموعه با پپا تمرین کن! به کودکان کمک میکند تا از طریق بازی و سرگرمی مهارت شمارش را یاد بگیرند، عددهای مختلف را تشخیص دهند و اعداد را بشناسند. ساختار کلی و محتوای آموزشی کتاب به گونهای طراحی شده است که کودکان بهصورت مرحلهای با اعداد آشنا میشوند. در کتاب «بلدم تا ده بشمرم» هر عدد در یک صفحه جداگانه معرفی میشود، همچنین کودکان میتوانند شمارش را با اشیا و تصویرهای داخل کتاب تمرین کنند.
«بلدم تا ده بشمرم» نوشته نویل استلی و مارک بیکر و ترجمه مهسا خسروی است که توسط نشر افق با قیمت ۲۱۵ هزار تومان منتشر شده است.
عناوین تازه انتشارات افق در مجموعه کتابهای آموزشی «با پِپا تمرین کن: بنویس و پاک کن» منتشر شده است؛ مجموعهای پنججلدی که مفاهیمی چون دوستی، شناخت احساسات، شمارش اعداد، خواندن ساعت و تمرکز از طریق تمرین نقطهها را به کودکان در سالهای پیش از مدرسه آموزش میدهد.
