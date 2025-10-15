حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که در ساعاتی از وقت امروز با وزش بادهای شمالی، خلیج فارس مواج است و در این مدت احتمال خیزش گردوخاک محلی دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: همچنین طی روزهای جمعه و شنبه آینده، با وزش باد شمال غربی بر روی دریا فراساحل استان متلاطم پیش بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، امروز در برخی نقاط باد و گردوخاک و فردا مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا جنوب غربی، با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت و امروز تا اواخر وقت بر روی دریا، شمال غربی با سرعت ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا امروز ۹۰ تا ۱۵۰ و در فراساحل تا ۱۸۰ سانتیمتر و فردا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.