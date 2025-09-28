سواحل و فراساحل استان بوشهر مواج و متلاطم است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که از امروز بتدریج سرعت وزش باد شمال غربی افزایش خواهد یافت و با تداوم وزش آن تا روز پنجشنبه، در برخی از ساعات سواحل و فراساحل استان مواج و متلاطم پیش بینی می شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: در این مدت خیزش گردوخاک محلی و احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای به استان و روی دریا دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، وزش باد و در برخی نقاط باد و گردوخاک خواهد بود.

وی اضافه کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی، امروز ۱۲ تا ۳۸ گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت و در فراساحل جنوبی ۱۶ تا ۵۴ کیلومتر در ساعت و از فردا بتدریج در همه مناطق ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: ارتفاع موج دریا امروز ۹۰ تا ۱۵۰ و در فراساحل جنوبی ۱۲۰ تا ۲۱۰ سانتیمتر و از فردا در همه مناطق ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی ۲۱۰ سانتیمتر خواهد بود.