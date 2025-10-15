سردار زاده: متخلفان واحدهای صنفی کردستان ۳۶ میلیارد ریال جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد سردار زاده ظهر چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران رسانههای کردستان، از جریمه ۳۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون ریالی برای متخلفان واحدهای صنفی و غیر صنفی در استان خبر داد و اعلام کرد: طی ۱۵ روز اول مهرماه سال جاری، بیش از یک هزار بازرسی از واحدهای مختلف در سطح بازار انجام شده است.
وی افزود: از تاریخ یکم مهر تا پانزدهم مهرماه سال جاری، یک هزار و ۶۸ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی در استان صورت گرفت که در نتیجه آن، ۱۵۰ مورد تخلف کشف و پروندههای لازم تشکیل شد.
وی با بیان اینکه عمده تخلفات شناساییشده شامل گرانفروشی، کمفروشی و عدم درج قیمت بوده است، افزود: در این بازرسیها، ۱۳۴ فقره پرونده برای واحدهای متخلف صنفی و غیر صنفی تشکیل شد که برای رسیدگی به آنها به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شد.
سردارزاده همچنین به گزارشهای مردمی اشاره کرد و اظهار داشت: ستاد خبری ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای استان در بازه زمانی موردنظر ۱۰۴ گزارش مردمی دریافت کردهاند که پس از بررسی، ۲۱ مورد تخلف احراز شد و این تخلفات نیز در قالب پروندههایی به تعزیرات حکومتی ارسال شدند.
معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت کردستان در ادامه خاطرنشان کرد: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت و سایر تخلفات صنفی، مراتب را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گزارش دهند یا از طریق سامانه ۱۲۴ صمت کردستان، تخلفات را به ما اطلاع دهند.
وی با تأکید بر اینکه همکاری مردم در شناسایی تخلفات به ارتقا نظارتها و کاهش مشکلات بازار کمک میکند، گفت: ما در تلاشیم تا با انجام بازرسیهای مستمر و برخورد قاطع با متخلفان، حقوق مصرفکنندگان را حفظ کرده و از افزایش مشکلات اقتصادی برای شهروندان جلوگیری کنیم.
سردارزاده در پایان افزود: این روند بازرسیها همچنان ادامه دارد و به صورت جدی از تمام ظرفیتها برای مقابله با تخلفات در بازار استان استفاده خواهد شد.
