۲۲ میلیارد ریال جریمه برای متخلفان صنفی و غیرصنفی در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد سردارزاده اظهار داشت: از ابتدای مرداد تا ۲۹ مرداد، یکهزار و ۷۶۶ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی در کردستان صورت گرفت که نتیجه آن کشف ۲۶۶ مورد تخلف بود.
وی افزود: در این راستا، ۲۴۶ فقره پرونده برای واحدهای متخلف تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارجاع شد. به گفته سردارزاده، جمع مبالغ جریمههای صادره در این مدت به بیش از ۲۲ میلیارد و ۴۶۱ میلیون ریال رسیده است.
معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت کردستان با اشاره به نوع تخلفات کشفشده، تصریح کرد: گرانفروشی، کمفروشی و عدم درج قیمت مهمترین تخلفات واحدهای صنفی و غیرصنفی در استان طی این دوره بوده است.
سردارزاده همچنین به نقش گزارشهای مردمی در شناسایی تخلفات اشاره کرد و گفت: طی مردادماه، ستاد خبری ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای استان ۱۰۴ گزارش مردمی دریافت کرد که از این تعداد، ۲۱ مورد تخلف احراز شد.
وی اضافه کرد: برای همه این موارد پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات صنفی از جمله کمفروشی، گرانفروشی و یا عدم درج قیمت، موضوع را به اداره کل صمت معرفی کنند یا از طریق تماس با سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.
سردارزاده تاکید کرد: نظارت بر بازار استان بهصورت مستمر ادامه دارد و بازرسان این اداره کل در همه شهرستانها حضور فعال دارند تا با متخلفان برخورد قانونی انجام شود.
به گفته وی، همکاری مردم در گزارش تخلفات نقش مهمی در ساماندهی بازار دارد و میتواند موجب کاهش تخلفات و رعایت حقوق مصرفکنندگان شود.
