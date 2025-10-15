به گزارش خبرنگار مهر، تاریخ ثبت نام نو دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام شد. ثبتنام اینترنتی پذیرفته شدگان نیمسال اول و دوم ۱۴۰۵ و ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح شنبه ۲۶ مهرماه تا چهارشنبه ۳۰ مهرماه انجام میشود.
آدرس سامانه همآوا برای ثبتنام این اینترنتی به نشانی medical.sbmu.ac.ir
نام کاربری و رمز عبور در سامانه:
کد ملی دانشجو
زمان تحویل حضوری مدارک:
نیمسال اول از ۳ آبان تا هفتم آبان
نیمسال دوم از ۱۰ آبان تا ۱۴ آبان
شروع کلاسهای نیمسال اول:
۳ آبانماه
پذیرفتهشدگان نیمسال دوم میتوانند اصل مدارک را با پست سفارشی به آدرس دانشکده خود ارسال کنند.
