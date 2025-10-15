به گزارش خبرنگار مهر، تاریخ ثبت نام نو دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام شد. ثبت‌نام اینترنتی پذیرفته شدگان نیمسال اول و دوم ۱۴۰۵ و ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح شنبه ۲۶ مهرماه تا چهارشنبه ۳۰ مهرماه انجام می‌شود.

آدرس سامانه هم‌آوا برای ثبت‌نام این اینترنتی به نشانی medical.sbmu.ac.ir

نام کاربری و رمز عبور در سامانه:

کد ملی دانشجو

زمان تحویل حضوری مدارک:

نیمسال اول از ۳ آبان تا هفتم آبان

نیمسال دوم از ۱۰ آبان تا ۱۴ آبان

شروع کلاس‌های نیمسال اول:

۳ آبان‌ماه

پذیرفته‌شدگان نیمسال دوم می‌توانند اصل مدارک را با پست سفارشی به آدرس دانشکده خود ارسال کنند.