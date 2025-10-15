  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۳

تاریخ ثبت نام نو دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام شد

تاریخ ثبت نام نو دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام شد

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاریخ و جزئیات ثبت نام نو دانشجویان این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تاریخ ثبت نام نو دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام شد. ثبت‌نام اینترنتی پذیرفته شدگان نیمسال اول و دوم ۱۴۰۵ و ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح شنبه ۲۶ مهرماه تا چهارشنبه ۳۰ مهرماه انجام می‌شود.

آدرس سامانه هم‌آوا برای ثبت‌نام این اینترنتی به نشانی medical.sbmu.ac.ir

نام کاربری و رمز عبور در سامانه:

کد ملی دانشجو

زمان تحویل حضوری مدارک:

نیمسال اول از ۳ آبان تا هفتم آبان

نیمسال دوم از ۱۰ آبان تا ۱۴ آبان

شروع کلاس‌های نیمسال اول:

۳ آبان‌ماه

پذیرفته‌شدگان نیمسال دوم می‌توانند اصل مدارک را با پست سفارشی به آدرس دانشکده خود ارسال کنند.

کد خبر 6623246
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها