به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، «شایعات» نوشته نیل سایمون، با کارگردانی مهدی اصغریان و تهیهکنندگی الهام مقربان از ۲۲ مهر تا ۲ آبان در تماشاخانه جمشید مشایخی اجرا میشود.
دینا هادی، آرتین زمانی، مریم حبیبی، مهدی اصغریان، الهام مقربان، حامد تاراجیان، علی محمودی، سمیه حاجیان، تینا عبدی، هادی قورچیان، علی مرادی و طاها محمدی در این نمایش به ایفای نقش میپردازند.
بهروز محمودی بختیاری و مینا رضاپور مترجمان، آزیتا مومنیان دستیار کارگردان و برنامهریز، نفیسه میراسماعیلی، طاها محمدی و علی محمودی مدیران صحنه، تینا عبدی گریم و مهدی سربازی روابط عمومی این اثر را بر عهده دارد.
همچنین گروه هنری پژواک با نمایش «شایعات» نوشته نیل سایمون، تماشاگران را به سفری کمدی در پیچیدگیهای روابط اجتماعی دعوت میکند.
نمایش «شایعات» ساعت ۲۰ به مدت ۸۰ دقیقه به صحنه میرود و علاقمندان جهت خرید و رزرو بلیت میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
