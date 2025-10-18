از دندان شیری تا خواب شبانه در راهنمایی تصویری

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «گفت‌وگو کنیم درباره‌ تو و بدن تو» از مجموعه‌ «گفت‌وگو کنیم درباره‌» است که توسط واحد کودک نشر افق برای کودکان منتشر شده است. این کتاب یک راهنمای تصویری کامل و جذاب است که به کودکان کمک می‌کند بدن خود را بشناسند و با آن آشنا شوند.

زبان کتاب بسیار ساده و روان است و جملات به گونه‌ای نوشته شده‌اند که کودکان در سنین مختلف بتوانند به راحتی مفاهیم را درک کنند. سبک نوشتار گفت‌وگومحور است و حس می‌شود که یک بزرگ‌تر مستقیماً با کودک حرف می‌زند، همین باعث می‌شود بچه‌ها راحت‌تر با موضوع ارتباط برقرار کنند و به پرسیدن سوال تشویق شوند.

در این کتاب موضوعاتی مانند ساختار و بخش‌های مختلف بدن مانند: استخوان‌ها، عضلات، پوست و سیستم‌های داخلی، تغییرات بدن در طول رشد مثل بزرگ شدن، افتادن دندان‌های شیری، حواس پنج‌گانه، تفاوت‌های بدن‌ها با یکدیگر و نیازهای اساسی بدن مثل تغذیه، خواب، تحرک و بهداشت به‌صورت جامع و در قالب تصاویر رنگارنگ و ساده مطرح شده است.

تصویرگری‌های کتاب که توسط مَرفرِرو انجام شده‌اند، با استفاده از رنگ‌های شاد و شخصیت‌های متنوع، جذابیت زیادی برای کودکان دارند و به آن‌ها کمک می‌کنند مفاهیم علمی را بهتر و عمیق‌تر درک کنند. این تصاویر همچنین باعث می‌شوند بچه‌ها با اشتیاق کتاب را ورق بزنند و ارتباط بهتری با موضوع برقرار کنند.

کتاب «گفت‌وگو کنیم درباره‌ تو و بدن تو» یک ابزار بسیار مناسب برای والدین، معلمان و مربیان است تا گفت‌وگو درباره بدن، احساسات و بهداشت را با کودکان شروع کنند. این موضوعات برای کودکان معمولاً سوال‌برانگیز هستند، اما گاهی ممکن است به دلیل خجالت یا نداشتن زبان مناسب، نتوانند به راحتی درباره‌شان صحبت کنند. این کتاب مسیر را برای این گفتگوها آسان‌تر می‌کند.

نویسنده این کتاب فلیسیتی بروکز است و ترجمه آن توسط رها مقدم انجام شده است. نشر افق این کتاب را با قیمت ۱۸۵ هزار تومان منتشر کرده است.