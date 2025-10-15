کریمی: کلاهبرداران اینترنتی کمتر ازدو ساعت در الغدیر کرمان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کریمی، گفت: برابر اعلام چند مورد کلاهبرداری از شهروندان، با دستور ویژه معاون دادستان شهر کرمان، مأموران کلانتری ۲۲ الغدیر موفق شدند در کمتر از دو ساعت باند سه‌نفره کلاهبرداران اینترنتی را شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: اعضای این باند با سوءاستفاده از بستر سایت دیوار، اقدام به خرید لوازم الکترونیکی به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون تومان کرده و با ارسال رسیدهای جعلی برای فروشندگان، کالاها را از طریق سرویس حمل و نقل اسنپ دریافت می‌کردند.

رئیس کلانتری ۲۲ الغدیر تصریح کرد: با پیگیری‌های سریع و دقیق پلیس، متهمان شناسایی و پس از دستگیری، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی شدند.