دستگیری عامل کلاهبرداری ۵۰۰ میلیاردی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه ئی عصر دوشنبه در تشریح این خبر به خبرنگاران گفت: مأموران پلیس آگاهی استان کرمان در پی کشف چندین مورد کلاهبرداری در حوزه فروش اموال غیر به تنی چند از شهروندان، تحقیقات گسترده و پی جویی های زیادی را به انجام رساندند.

وی افزود: در این راستا با پیگیری و رد زنی‌های تخصصی مأموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی دقایقی پیش متهم مورد نظر را در یکی از نقاط شهرستان راور شناسایی و با سرعت عمل تیم عملیاتی پلیس آگاهی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: این متهم سابقه دار اموال و دارایی افرادی که به خارج از کشور سفر کرده بودند را با تنظیم اسناد و مدارک جعلی به سایر شهروندان می فروخته است که تاکنون انجام کلاهبرداری هایی به ارزش بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال از شکات متعدد محرز شده و پرونده این کلاهبردار حرفه‌ای در دست تکمیل است.