به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی مواد و متالورژی (IMAT۲۰۲۵) برای ارسال مقاله اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و علاقهمندان حوزه متالورژی، فلزات گوناگون (فولاد، مس، آلومینیومسازی و …) فراخوان داد.
علاقهمندان حوزه متالورژی و مواد میتوانند مقالات خود را تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴ از طریق وبسایت کنفرانس به نشانی www.imatconf.com ارسال و در این گردهمایی بزرگ علمی شرکت کنند.
متالورژی فیزیکی و مکانیکی، شکلدهی فلزات، مواد مکانیکی و کامپوزیتها، مهندسی مواد و متالورژی حکمت و حکمرانی، نانومواد و نانوساختارها، مهندسی سطح و خوردگی و ساخت افزایشی از محورهای اصلی این کنفرانس است.
از دیگر محورهای این رویداد بینالمللی میتوان به مواد در انرژی و محیط زیست، متالورژی استخراجی و معدن، هوش مصنوعی، اشتغال، کار آفرینی و کسب و کار دانشبنیان در مهندسی مواد اشاره کرد.
شبیهسازی و مدلسازی، مواد پلیمری، متالورژی پودر، ریختهگری و انجماد، جوشکاری و اتصال، مواد در پزشکی و بایو مواد، مواد سرامیکی، مواد الکترونی و مواد پیشرفته و هوشمند از دیگر محورهای این کنفرانس بینالمللی است.
این کنفرانس بینالمللی به همت انجمن مهندسی مواد و متالورژی ایران، انجمن ریختهگری ایران و حامیان رسانهای در تاریخ ۲۵ و ۲۶ آذر ۱۴۰۴ در دانشکدگان فنی دانشگاه تهران و دانشکده مهندسی متالورژی و مواد برگزار میشود.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به وبسایت کنفرانس به نشانی www.imatconf.com مراجعه کنند یا از طریق کانال تلگرامی با شناسه @IMAT_UT و ایمیل به نشانیهای Info.imes@yahoo.com، Info@immes.ir در ارتباط باشند و یا با شمارههای ۰۲۱۶۱۱۱۴۶۰۶ و ۰۹۰۴۶۳۸۷۸۳۵ تماس بگیرند.
کنفرانس بینالمللی مهندسی مواد و متالورژی (IMAT۲۰۲۵)، اصلیترین رویداد علمی حوزه مهندسی مواد و متالورژی در کشور است که سالانه برگزار میشود.
