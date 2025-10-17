  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۸

انگلستان به پینگ‌پنگ‌باز ۱۱ ساله ایران ویزای جهانی نداد

انگلستان به پینگ‌پنگ‌باز ۱۱ ساله ایران ویزای جهانی نداد

یاسین شعاری قهرمان ۱۱ ساله تنیس روی میز هوپس آسیا به دلیل عدم صدور ویزا از حضور در مسابقات جهانی این بخش بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز هوپس قهرمانی جهان طی روزهای ۲۵ تا ۲۷ مهر به میزبانی انگلستان و در شهر شفیلد برگزار می شود. یاسین شعاری یکی از ۳ پینگ پنگ باز آسیایی در فهرست بازیکنان شرکت کننده در این رقابت ها است.

قرار بود شعاری همراه با محسن شیشه گرها (مربی) روز چهارشنبه برای حضور در رقابت های هوپس جهانی عازم انگلستان شود اما عدم صدور ویزا منجر به لغو سفر وی و غیبتش در مسابقات جهانی شد.

این در حالی است که شعاری به عنوان قهرمان هوپس آسیا صاحب سهمیه حضور در رقابت های جهانی این بخش شده بود. این پینگ پنگ باز نوجوان ایران که تنها ۱۱ سال دارد، دو ماه پیش در رقابت های هوپس آسیا به میزبانی لائوس، با کسب ۹ برد متوالی به عنوان قهرمانی دست یافت.

شعاری در نیمه نهایی مسابقات لائوس برابر نماینده مالزی پیروز شد سپس در فینال حریفی از ژاپن را شکست داد و قهرمانی خود در رقابت های تنیس روی میز هوپس آسیا را تکرار کرد.

کد خبر 6623397
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      رویکرد منفعلانه دولت و وزارت ورزش سبب شده تا اعزامهای فراوانی به دلیل عدم صدور ویزا از سوی کشورهای غرب گرا از دست بره. اگر دوبار نامه نگاری ها و پیگیری های جدی بشه حداقل جرایم و محرومیت برای اون میزبان از رویدادهای بعدی باعث عدم تکرار میشه. مجارستان اخیرا به کشتی ویزا نداد سال قبل به کاراته نداد. تا وقتی به مراجع بین المللی کتبا و مصرانه شکایت نشه این روند ادامه داره

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها