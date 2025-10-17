به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز هوپس قهرمانی جهان طی روزهای ۲۵ تا ۲۷ مهر به میزبانی انگلستان و در شهر شفیلد برگزار می شود. یاسین شعاری یکی از ۳ پینگ پنگ باز آسیایی در فهرست بازیکنان شرکت کننده در این رقابت ها است.

قرار بود شعاری همراه با محسن شیشه گرها (مربی) روز چهارشنبه برای حضور در رقابت های هوپس جهانی عازم انگلستان شود اما عدم صدور ویزا منجر به لغو سفر وی و غیبتش در مسابقات جهانی شد.

این در حالی است که شعاری به عنوان قهرمان هوپس آسیا صاحب سهمیه حضور در رقابت های جهانی این بخش شده بود. این پینگ پنگ باز نوجوان ایران که تنها ۱۱ سال دارد، دو ماه پیش در رقابت های هوپس آسیا به میزبانی لائوس، با کسب ۹ برد متوالی به عنوان قهرمانی دست یافت.

شعاری در نیمه نهایی مسابقات لائوس برابر نماینده مالزی پیروز شد سپس در فینال حریفی از ژاپن را شکست داد و قهرمانی خود در رقابت های تنیس روی میز هوپس آسیا را تکرار کرد.