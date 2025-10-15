به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک شهر، انجمن بانکداران آسیا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای منطقه‌ای در حوزه بانکداری، با هدف توسعه همکاری‌های بانکی، تبادل تجربه و ارتقای استانداردهای حرفه‌ای میان بانک‌های آسیایی فعالیت می‌کند.

عضویت مدیرعامل بانک شهر در هیئت‌مدیره این انجمن، گامی مؤثر در جهت افزایش اعتبار بین‌المللی بانک، گسترش شبکه همکاری‌های بانکی در سطح منطقه و دسترسی به تازه‌ترین سیاست‌ها و روندهای بانکداری بین‌المللی به‌شمار می‌آید.

سید محمدمهدی احمدی، دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران و دارای بیش از پانزده سال تجربه مدیریتی در حوزه مالی و بانکی است.

ایشان طراح معماری جدید بانک شهر در راستای ایجاد رشد پایدار و پویا بوده و با رویکردی نوآورانه، برنامه تحول و توسعه بانک را در مسیر هم‌سویی با استانداردهای نوین بین‌المللی هدایت می‌کند.

این انتصاب علاوه بر ارتقای جایگاه بانک در سطح قاره آسیا، زمینه‌ساز تعامل سازنده با مدیران ارشد بانک‌های برجسته منطقه، تقویت موقعیت بانک در تعاملات فرامرزی و حضور مؤثر در مباحث راهبردی آینده بانکداری خواهد بود.