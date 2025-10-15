به گزارش خبرگزاری مهر، سهیل بهنوش با اشاره به نظارت مستمر کارشناسان دامپزشکی بر مراکز تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی اظهار کرد: یکی از تخلفات رایج در برخی واحدهای قصابی، کشتار غیرمجاز دام خارج از محیط کشتارگاه و عرضه گوشت تاریخ‌گذشته است که می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد.

وی افزود: در واحدهای عرضه مرغ و ماهی نیز مشاهده شده که برخی متصدیان متخلف، مرغ‌های بسته‌بندی دارای تاریخ تولید را پس از انقضای مصرف، قطعه‌بندی کرده و به‌صورت فله به فروش می‌رسانند که این اقدام خارج از ضوابط دامپزشکی بوده و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین با اشاره به اقدامات اخیر این اداره، گفت: صبح امروز یک واحد قصابی به دلیل فروش گوشت قرمز فاقد هویت و عرضه مرغ فله، و همچنین یک واحد مرغ‌فروشی به دلیل عرضه مرغ فله پلمب شد.

بهنوش در پایان با تأکید بر اهمیت خرید از مراکز مجاز، به شهروندان توصیه کرد: فرآورده‌های خام دامی را تنها از مراکز تحت نظارت دامپزشکی تهیه کرده و هنگام خرید به تاریخ تولید و انقضای درج‌شده روی محصول توجه کنند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مردم می‌توانند از طریق شماره تلفن ۱۵۱۲ موضوع را با دامپزشکی در میان بگذارند.