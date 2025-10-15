به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر چهارشنبه در نخستین همایش امنیت محله محور سنندج با اشاره به اهمیت امنیت به عنوان زیربنای توسعه اجتماعی و اقتصادی، گفت: هیچ مقولهای به اندازه امنیت در جامعه حیاتی نیست و امنیت، موتور محرکه توسعه است و بدون آن، neither برنامهریزی مؤثر nor سرمایهگذاری مطمئن امکانپذیر نیست.
سجادی با مرور دیدگاههای اندیشمندان حوزه فلسفه سیاسی، افزود: تشکیل دولت و نهادهای حاکمیتی بر پایه قرارداد اجتماعی و برای تأمین امنیت و نظم شکل گرفته است و فلسفه وجودی دولت، تأمین آرامش، عدالت و نهادسازی است.
وی با بیان اینکه اجرای قانون باید عادلانه، فراگیر و مردمی باشد، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که اتکای صرف به ابزارهای قهری در اجرای قانون، راهحل پایداری نیست و مشارکت مردم در کنار نهادهای انتظامی و قضائی، شرط لازم برای تحقق امنیت پایدار است.
فرماندار سنندج همچنین به رویکرد دولت پزشکیان در اجرای طرح مدیریت محلهمحور اشاره کرد و گفت: در این طرح، توجه به امنیت و کاهش آسیبهای اجتماعی در سطح محلات در اولویت قرار دارد و تاکنون دولت بهتنهایی نتوانسته در این حوزه موفق عمل کند و امروز باید از ظرفیت شوراهای محلات، شهرداری، بسیج، هلال احمر و فعالان مدنی استفاده شود.
سجادی در پایان با تأکید بر ضرورت فعالسازی شورای محلات، تصریح کرد: تحقق امنیت و آرامش پایدار، در گرو مشارکت جمعی، اعتماد متقابل و حضور مؤثر مردم در کنار نهادهای مسئول است.
