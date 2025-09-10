به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید پرویز پور در ششمین جلسه شورای اجتماعی لرستان با دستور کار تشریح شیوهنامه اجرای طرح «پیشرفت محله»، اظهار داشت: این طرح بر اساس برنامه هفتم پیشرفت تهیه و تدوین شده است و دولت چهاردهم بر اجراییسازی آن در محلات اهتمام ویژهای دارد.
وی عنوان کرد: آنچه امروز بیش از گذشته اهمیت دارد، ساختارسازی برای مشارکت مؤثر مردم در حل مسائل و مشکلات محلات است و هدف از اجرای این طرح افزایش انسجام اجتماعی و تقویت مشارکتهای مردمی و استفاده از ظرفیت گروههای جهادی، سازمانهای مردمنهاد، خیرین، نخبگان و ذینفوذان محلی در جهت حل مسائل و مشکلات محلات است.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان، افزود: در این طرح، «خانه محله در مساجد و تکایا» بهعنوان نهادهای اجتماعی و دینی مستقر خواهد شد و خانه محله حلقه واسط و ارتباطی بین مردم محله و دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی و شهرداریها خواهد بود.
پرویز پور، گفت: ارکان محلهمحوری شامل شورای پیشرفت محله و کمیتههای ششگانه تخصصی در حوزههای بهداشت و سلامت، عمرانی و زیر بنایی، نشاط و ورزش، امنیت عمومی و آسیبهای اجتماعی، خدمات حمایتی و معیشتی و امور فرهنگی، آموزشی و دینی است و انتظار میرود نظام مسائل محله توسط اعضاء کمیتههای تخصصی شناسایی و احصاء شوند و سپس عملیات میدانی برای حل مسائل و مشکلات محله با استفاده از ظرفیتهای محلی و دستگاههای اجرایی به عمل آید که نتیجه آن محلاتی پویا، ایمن و پایدار خواهد شد.
وی به محدوده محله در این طرح اشاره کرد و گفت: محدوده موردنظر برای هر محله لزوماً محدوده جغرافیایی شهرداری و تقسیمات موجود نیست؛ بلکه بر اساس اقتضائات اجتماعی و فرهنگی و توسط هیئتامنای مساجد و اعضای شورای پیشرفت محله تعیین میشود.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان، تأکید کرد: اجرا و نظارت بر طرح با راهبری استاندار انجام خواهد شد و میزان موفقیت اجرای طرح در شهرستانها یکی از ملاکهای ارزیابی فرمانداران و مدیران کل دستگاههای اجرایی متولی است.
