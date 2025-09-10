  1. استانها
طرح «پیشرفت محله» در محلات شهرهای لرستان اجرا می‌شود

خرم‌آباد - مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان از اجرای طرح «پیشرفت محله» در محلات مختلف شهرهای این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید پرویز پور در ششمین جلسه شورای اجتماعی لرستان با دستور کار تشریح شیوه‌نامه اجرای طرح «پیشرفت محله»، اظهار داشت: این طرح بر اساس برنامه هفتم پیشرفت تهیه و تدوین شده است و دولت چهاردهم بر اجرایی‌سازی آن در محلات اهتمام ویژه‌ای دارد.

وی عنوان کرد: آنچه امروز بیش از گذشته اهمیت دارد، ساختارسازی برای مشارکت مؤثر مردم در حل مسائل و مشکلات محلات است و هدف از اجرای این طرح افزایش انسجام اجتماعی و تقویت مشارکت‌های مردمی و استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین، نخبگان و ذی‌نفوذان محلی در جهت حل مسائل و مشکلات محلات است.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان، افزود: در این طرح، «خانه محله در مساجد و تکایا» به‌عنوان نهادهای اجتماعی و دینی مستقر خواهد شد و خانه محله حلقه واسط و ارتباطی بین مردم محله و دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و شهرداری‌ها خواهد بود.

پرویز پور، گفت: ارکان محله‌محوری شامل شورای پیشرفت محله و کمیته‌های شش‌گانه تخصصی در حوزه‌های بهداشت و سلامت، عمرانی و زیر بنایی، نشاط و ورزش، امنیت عمومی و آسیب‌های اجتماعی، خدمات حمایتی و معیشتی و امور فرهنگی، آموزشی و دینی است و انتظار می‌رود نظام مسائل محله توسط اعضاء کمیته‌های تخصصی شناسایی و احصاء شوند و سپس عملیات میدانی برای حل مسائل و مشکلات محله با استفاده از ظرفیت‌های محلی و دستگاه‌های اجرایی به عمل آید که نتیجه آن محلاتی پویا، ایمن و پایدار خواهد شد.

وی به محدوده محله در این طرح اشاره کرد و گفت: محدوده موردنظر برای هر محله لزوماً محدوده جغرافیایی شهرداری و تقسیمات موجود نیست؛ بلکه بر اساس اقتضائات اجتماعی و فرهنگی و توسط هیئت‌امنای مساجد و اعضای شورای پیشرفت محله تعیین می‌شود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان، تأکید کرد: اجرا و نظارت بر طرح با راهبری استاندار انجام خواهد شد و میزان موفقیت اجرای طرح در شهرستان‌ها یکی از ملاک‌های ارزیابی فرمانداران و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی متولی است.

