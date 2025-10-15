جراره:اقدام انقلابی برای حل مشکلات معیشتی و زیرساختی هرمزگان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره در نطق میاندستور خود در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه مجلس، ضمن عرض سلام و احترام به ملت ایران و مردم شریف و خونگرم هرمزگان، گفت: درود بر روح پرفتوح امام خمینی (ره) که با توکل بر خدا و تکیه بر ایمان مردم، اسلام را به عرصه حکمرانی بازگرداند و پایههای تمدن نوین اسلامی را بنا نهاد همچنین آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب دارم که حکمت و اقتدار ایشان، روزبهروز بر همگان آشکارتر میشود.
جراره با اشاره به گذشت یکونیم سال از دوره دوازدهم مجلس، ضمن قدردانی از تلاشهای نمایندگان اظهار کرد: تنها دو و نیم سال از عمر این دوره باقی مانده و باید با نگاهی صادقانه، آثار تصمیمات خود را در زندگی مردم و آینده کشور ارزیابی کنیم تا در پیشگاه خداوند و ملت، سربلند باشیم.
معیشت مردم و ضرورت پایبندی دولت به برنامه توسعه
عضو هیئترئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور افزود: علیرغم شعارهای پرزرقوبرق، سفره مردم هر روز کوچکتر میشود و متأسفانه دولت در اجرای برنامه توسعه هفتم نیز تعلل دارد؛ موضوعی که میتواند باعث تشدید نابسامانی اقتصادی شود.
هشدار درباره پیوستن به کنوانسیونهای استعماری
جراره با انتقاد از برخی رویکردهای دیپلماتیک گفت: در شرایطی که دشمنان با تمام توان برای تضعیف انقلاب اسلامی به میدان آمدهاند، متأسفانه عدهای همچنان به لبخند دشمن دل بستهاند و خواهان پیوستن به کنوانسیونهای استعماری مانند FATF هستند تجربه تلخ اعتماد به دشمن در برجام، نباید دوباره تکرار شود.
وی با اشاره به هفته سلامت روان، وضعیت بهداشت و درمان کشور را نیازمند بازنگری دانست و گفت: بیماران علاوه بر درد بیماری، با مشکلات زیرساختی و هزینههای سنگین مواجهاند و از سوی دیگر جامعه فداکار پزشکی نیز از پایین بودن تعرفهها گلایه دارد نقش بیمهها در ایجاد توازن میان این دو قشر بسیار کلیدی است.
مطالبه برای تعیینتکلیف نیروهای شرکتی و حمایت از معلمان
نماینده مردم هرمزگان افزود: تعداد قابلتوجهی از کارمندان در قالب نیروهای شرکتی سالهاست در انتظار تبدیل وضعیت هستند از دولت میخواهم با اقدامی انقلابی و بهدور از بروکراسی فرسایشی، وضعیت این قشر زحمتکش را مشخص کند. همچنین باید شأن و منزلت معلمان حفظ شود تا با آرامش خاطر به رسالت تربیتی خود بپردازند.
جراره در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در اوج جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران، نباید از نیروهای مسلح غافل شد باید با اصلاحات حقوقی و مالی، گوشهای از فداکاری این دلاوران جبران شود.
بحران آب و ناترازی انرژی در هرمزگان
وی با انتقاد از کمبود آب در استانی که در مجاورت خلیجفارس قرار دارد، و با اشاره به اینکه استان زیبای هرمزگان با همه ظرفیتهای خدادادی اش گرفتار ناترازی های آب، برق و گاز است، اظهار کرد: استانی که در مجاورت یکی از بزرگترین منابع آبی جهان قرار دارد، چرا باید مردم آن از محرومیت آبی رنج ببرد؟ همه میدانند و معترفاند که افزایش خرید تضمینی حداقل ۱۰۰ هزار متر مکعب برای هرمزگان یک ضرورت غیر قابل انکار است، اما مشخص نیست دلیل این همه تعلل و ترک فعل چیست؟
نماینده مردم هرمزگان با اشاره به فعالیت گسترده بنگاههای صنعتی و نفتی در استان گفت: سهم واقعی مسئولیت اجتماعی این صنایع باید شفافسازی و تحت نظارت قرار گیرد همچنین بیتوجهی به زیرساختهای فاضلاب شهری باعث ایجاد مشکلات زیستمحیطی در خلیجفارس شده است.
توسعه حملونقل، مجوز خودروهای منطقه آزاد و استفاده از نیروهای بومی
جراره خواستار تقویت زیرساختهای ریلی، جادهای و هوایی در استان شد و افزود: صدور مجوز تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد مطالبه جدی مردم هرمزگان است همچنین استفاده از نیروهای متخصص بومی در مدیریت صنعتی و اداری، حق مسلم مردم استان است.
وی وضعیت شیلات را یکی از دغدغههای اساسی مردم استان دانست و گفت: ذخایر شیلاتی ما بر اثر صید بیرویه و ترال در گذشته آسیب دیده است ایجاد بندرگاههای شیلاتی، افزایش توان ناوگان صیادی و مجوز صید در آبهای دور، از نیازهای فوری این بخش است.
عضو هیئترئیسه کمیسیون آموزش مجلس تأکید کرد: باید از کشاورزانی که در اثر خشکسالی و بیثباتی قیمتها آسیب دیدهاند، حمایت جدی شود امنیت غذایی کشور در گرو پایداری معیشت آنان است همچنین هرمزگان میتواند محور توسعه دریامحور ایران باشد و ما در مجلس برای ایجاد ردیف اعتباری ویژه این حوزه تلاش میکنیم.
زنگ خطر بازماندگی از تحصیل در هرمزگان
جراره در پایان با اشاره به افزایش آمار ترکتحصیل در استان گفت: بیش از ۲۷ هزار دانشآموز هرمزگانی از تحصیل بازماندهاند؛ این یک فریاد خاموش است که باید پیش از دیر شدن به آن رسیدگی شود من به مردم شریف هرمزگان قول دادهام صدای دردها و امیدهایشان باشم و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد.
