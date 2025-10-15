دبیر جدید رسیدگی به امور مساجد نصیرشهر منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه دبیر جدید رسیدگی به امور مساجد با حضور حجت‌الاسلام علیانسب، امام جمعه نصیرشهر، برگزار شد. در این مراسم، حجت‌الاسلام رستگاری، مسئول امور مساجد شهرستان رباط کریم، طی حکمی حجت‌الاسلام داداش‌پور را به این سمت منصوب کرد.

در متن حکم انتصاب، بر تقویت جایگاه مساجد در امور فرهنگی و اجتماعی و تعامل مؤثر با هیئت امنای مساجد، ائمه جماعات و دستگاه‌های اجرایی منطقه تأکید شده است.

حجت‌الاسلام داداش‌پور از روحانیون فعال و چهره‌های شناخته‌شده در حوزه فرهنگی و اجتماعی به شمار می‌رود و سوابق اجرایی متعددی در ادارات و نهادهای شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان دارد.

در این آئین، حجت‌الاسلام علیانسب امام جمعه نصیرشهر ضمن تبریک به دبیر جدید امور مساجد، با تأکید بر نقش محوری مساجد در ارتقای سطح فرهنگی و دینی جامعه اظهار داشت: مساجد قلب تپنده هر محله و پایگاه اصلی همدلی مردم و نظام هستند و انتظار می‌رود با حضور نیروهای جوان و باانگیزه، شاهد پویایی بیشتر در مدیریت مساجد نصیرشهر باشیم.