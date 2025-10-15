به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی ظهر چهارشنبه در جریان دیدار با خانوادههای قرآنی سپاه استان قزوین، ضمن تجلیل از خانوادههای محمدعلی ملکمحمدی، حامد محمدیاری، حمید حقایقپور و داوود حاجیزاده، بر نقش برجسته این خانوادهها در ترویج فرهنگ قرآنی تأکید کرد.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره قرآنی سپاه در استان قزوین، اظهار کرد: این رویداد با هدف تجلیل از زحمات فرزندان و خانوادههای قرآنی و تبیین رسالتهای قرآنی برگزار میشود و جامعه قرآنی سپاه با همت و پشتکار خود، در این مسیر تلاشهای شاخصی انجام دادهاند.
فرمانده سپاه استان قزوین با بیان اینکه همسران پاسداران با حفظ حجاب، حیا و عفت، نقش مهمی در تقویت امنیت خانه و روحیه جهادی دارند، افزود: این مجاهدتهای خانوادگی، پشتیبان اصلی فرزندان حافظ قرآن و سربازان این مرز و بوم هستند و به تقویت روحیه بسیجی و بصیرتافزایی منجر میشوند.
سردار رفیعی آتانی تصریح کرد: در مراسم جشنواره قرآنی سپاه، بخشی از خانوادههای قرآنی بهصورت حضوری شرکت خواهند کرد و از تلاشهای آنان و همسران فعال در این عرصه تجلیل بهعمل خواهد آمد.
وی با اشاره به رشد چشمگیر فعالیتهای قرآنی نسبت به سال گذشته در رشتههایی مانند قرائت، تجوید و مفاهیم، گفت: این پیشرفتها نشاندهنده ظرفیت بالای جامعه قرآنی سپاه است و نباید در این مسیر متوقف شویم.
فرمانده سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین با تجلیل از مقام سپهبد شهید سلامی بهعنوان یکی از چهرههای شاخص قرآنی سپاه، خاطرنشان کرد: سردار سلامی در راهبردهای دفاعی و بازدارندگی، پایبند به مبانی قرآنی بود و با بهرهگیری از آموزههای اسلامی، مسیر پیشرفت دفاعی کشور را هموار کرد.
وی در پایان با اشاره به سخنان امیر مؤمنان (ع) درباره کاهش فاصله با دشمن، گفت: امروز موشکهای ساخت فرزندان متعهد قرآنی، همان گامهای بلندی هستند که فاصله ما با دشمن را کم کردهاند و این دستاوردها نتیجه ایمان، علم و عمل به قرآن است.
