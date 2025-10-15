  1. استانها
  2. قزوین
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۶

رفیعی: سپاه جلوه‌ای از آموزه‌های قرآنی در میدان جهاد و ایثار است

قزوین - فرمانده سپاه استان قزوین گفت: سپاه پاسداران آموزه‌های قرآنی را در عمل و گفتار خود پیاده کرده و جلوه‌ای از صبر، ایثار، جهاد و شهادت را به مردم نشان داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی ظهر چهارشنبه در جریان دیدار با خانواده‌های قرآنی سپاه استان قزوین، ضمن تجلیل از خانواده‌های محمدعلی ملک‌محمدی، حامد محمدیاری، حمید حقایق‌پور و داوود حاجی‌زاده، بر نقش برجسته این خانواده‌ها در ترویج فرهنگ قرآنی تأکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره قرآنی سپاه در استان قزوین، اظهار کرد: این رویداد با هدف تجلیل از زحمات فرزندان و خانواده‌های قرآنی و تبیین رسالت‌های قرآنی برگزار می‌شود و جامعه قرآنی سپاه با همت و پشتکار خود، در این مسیر تلاش‌های شاخصی انجام داده‌اند.

فرمانده سپاه استان قزوین با بیان اینکه همسران پاسداران با حفظ حجاب، حیا و عفت، نقش مهمی در تقویت امنیت خانه و روحیه جهادی دارند، افزود: این مجاهدت‌های خانوادگی، پشتیبان اصلی فرزندان حافظ قرآن و سربازان این مرز و بوم هستند و به تقویت روحیه بسیجی و بصیرت‌افزایی منجر می‌شوند.

سردار رفیعی آتانی تصریح کرد: در مراسم جشنواره قرآنی سپاه، بخشی از خانواده‌های قرآنی به‌صورت حضوری شرکت خواهند کرد و از تلاش‌های آنان و همسران فعال در این عرصه تجلیل به‌عمل خواهد آمد.

وی با اشاره به رشد چشمگیر فعالیت‌های قرآنی نسبت به سال گذشته در رشته‌هایی مانند قرائت، تجوید و مفاهیم، گفت: این پیشرفت‌ها نشان‌دهنده ظرفیت بالای جامعه قرآنی سپاه است و نباید در این مسیر متوقف شویم.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین با تجلیل از مقام سپهبد شهید سلامی به‌عنوان یکی از چهره‌های شاخص قرآنی سپاه، خاطرنشان کرد: سردار سلامی در راهبردهای دفاعی و بازدارندگی، پایبند به مبانی قرآنی بود و با بهره‌گیری از آموزه‌های اسلامی، مسیر پیشرفت دفاعی کشور را هموار کرد.

وی در پایان با اشاره به سخنان امیر مؤمنان (ع) درباره کاهش فاصله با دشمن، گفت: امروز موشک‌های ساخت فرزندان متعهد قرآنی، همان گام‌های بلندی هستند که فاصله ما با دشمن را کم کرده‌اند و این دستاوردها نتیجه ایمان، علم و عمل به قرآن است.

