به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه در هفتههای پایانی منتهی به اعزام ورزشکاران ناشنوا استان گلستان به رقابتهای المپیک ۲۰۲۵ ژاپن، محمد حمیدی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان، همراه با برزمینی، مدیرکل ورزش و جوانان استان، و جمعی از قهرمانان و مربیان تیمهای اعزامی، با حضرت آیتالله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه گرگان، دیداری گرم و صمیمی داشتند.
آیتالله سیدکاظم نورمفیدی در این نشست با تجلیل از تلاش و جایگاه والای نخبگان ورزشی استان، حضور ورزشکاران ناشنوا را نمادی از عزم، ایمان و عظمت ملت ایران دانست و خطاب به آنها گفت: شما حاملان پرچم اراده و استعدادهای بینظیر این سرزمین هستید که نام ایران را در میادین جهانی با افتخار میدرخشاند.
وی بر اهمیت توکل به خداوند در کنار تمرین و تخصص تأکید کرده و خاطرنشان کرد: ورزشکاری که با یاد خدا وارد میدان میشود، نیرویی درونی و آرامشی محکم دارد که وی را در برابر هر چالشی شکستناپذیر میسازد.
گفتنی است در آبان ماه سال جاری، ۶ ورزشکار گلستانی در قالب تیم ملی ایران به رقابتهای المپیک ناشنوایان در ژاپن اعزام خواهند شد. این تیم شامل حسامالدین خیراندیش، مسعود رستگار و بهنام بگجانی (دو ورزشکار و سرپرست تیم ملی الف والیبال ساحلی) و همچنین مینا رستاقی، مهلا سمیعی و زهرا حاجیلری از اعضای تیم ملی تیراندازی جمهوری اسلامی ایران است.
