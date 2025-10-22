  1. استانها
  2. گلستان
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۹

نورمفیدی: ورزشکاران ناشنوا نماد ایمان و افتخار ایران‌اند

گرگان-نماینده ولی‌فقیه در گلستان در دیدار با ورزشکاران ناشنوا استان گفت: شما قهرمانانی هستید که با ایمان و تلاش خود، نماد واقعی افتخار و اراده ملت ایران در میادین بین‌المللی به شمار می‌روید.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه در هفته‌های پایانی منتهی به اعزام ورزشکاران ناشنوا استان گلستان به رقابت‌های المپیک ۲۰۲۵ ژاپن، محمد حمیدی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان، همراه با برزمینی، مدیرکل ورزش و جوانان استان، و جمعی از قهرمانان و مربیان تیم‌های اعزامی، با حضرت آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه گرگان، دیداری گرم و صمیمی داشتند.

آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در این نشست با تجلیل از تلاش و جایگاه والای نخبگان ورزشی استان، حضور ورزشکاران ناشنوا را نمادی از عزم، ایمان و عظمت ملت ایران دانست و خطاب به آنها گفت: شما حاملان پرچم اراده و استعدادهای بی‌نظیر این سرزمین هستید که نام ایران را در میادین جهانی با افتخار می‌درخشاند.

وی بر اهمیت توکل به خداوند در کنار تمرین و تخصص تأکید کرده و خاطرنشان کرد: ورزشکاری که با یاد خدا وارد میدان می‌شود، نیرویی درونی و آرامشی محکم دارد که وی را در برابر هر چالشی شکست‌ناپذیر می‌سازد.

گفتنی است در آبان ماه سال جاری، ۶ ورزشکار گلستانی در قالب تیم ملی ایران به رقابت‌های المپیک ناشنوایان در ژاپن اعزام خواهند شد. این تیم شامل حسام‌الدین خیراندیش، مسعود رستگار و بهنام بگجانی (دو ورزشکار و سرپرست تیم ملی الف والیبال ساحلی) و همچنین مینا رستاقی، مهلا سمیعی و زهرا حاجیلری از اعضای تیم ملی تیراندازی جمهوری اسلامی ایران است.

