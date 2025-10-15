سردار سلمانی:۳۰۰ نفر از خرده فروشان مواد مخدر در ایلام جمع آوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال سلمانی اظهار داشت: در راستای تحقق شهری عاری از معتادان متجاهر و خردهفروشان مواد مخدر و بهمنظور ارتقای امنیت اجتماعی شهروندان، بیست و یکمین مرحله از طرح آرامش در شهر در مهرماه سال جاری بهصورت همزمان در شهر ایلام و شهرستانهای تابعه استان به اجرا درآمد.
وی افزود: در این مرحله از طرح، با اولویت پاکسازی اطراف مراکز آموزشی، مدارس و حاشیه شهرها، در مجموع ۳۰۰ نفر از قاچاقچیان و خردهفروشان مواد مخدر و معتادان متجاهر شناسایی، دستگیر و جمعآوری شدند.
سردار سلمانی ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، ۱۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر و روانگردان، ۱۲۰۴ عدد قرص مخدر ضبط شد و همچنین ۱۶ دستگاه خودرو مرتبط با فعالیتهای مجرمانه توقیف شدند.
فرمانده انتظامی استان ایلام با تأکید بر استمرار اجرای طرحهای پاکسازی و مقابله با توزیعکنندگان مواد مخدر، خاطرنشان کرد: پلیس در راستای ارتقای احساس امنیت و آرامش شهروندان با جدیت به اجرای این طرحها ادامه خواهد داد.
وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مردم با مجموعه انتظامی استان، از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات مرتبط با توزیع مواد مخدر را از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به اطلاع پلیس برسانند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد پیگیری قرار گیرد.
