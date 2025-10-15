  1. استانها
  2. خوزستان
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۳

دستگیری اراذل اوباش و عاملان تیراندازی در خوزستان

اهواز ـ فرمانده انتظامی خوزستان از دستگیری چهار نفر از اراذل و اوباش و عوامل تیراندازی و پیشگیری از بروز نزاع طایفه ای در استان توسط پلیس سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله بی امان با اراذل و اوباش پلیس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی استان طی یک رصد فنی و اطلاعاتی چند روزه و گسترش چتر اطلاعاتی موفق به شناسایی ۴ اراذل اوباش در شهرستان‌های مختلف استان شدند.

وی افزود: ماموران پلیس با بررسی موضوع و کار اطلاعاتی و با بهره گیری از ظرفیت‌های علمی، فنی و عملیاتی مخفیگاه افراد شرور را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی طی چند عملیات منسجم و غافلگیرانه آنان را دستگیرکردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان در ادامه با بیان اینکه از جمله اتهامات این اراذل و اوباش اقدام به تیراندازی به منازل مردم، ایجاد شرارات، تجاوز به عنف و سعی در بروز نزاع‌های طایفه‌ای بود، تصریح کرد: ماموران پلیس در بازرسی از مخفیگاه متهمان تعداد ۲ قبضه سلاح کلاشینکف، مقداری مشروبات الکلی و سلاح سرد کشف شد.

سردار میرفیضی در پایان با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضایی، خاطر نشان کرد: به برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی هشدار می‌دهیم پلیس با قدرت و تلاش شبانه روزی در صحنه حضور داشته و با هیچک از اراذل و اوباش تعارف نداشته و به شدت با آنها برابر قانون برخود خواهد کرد.

