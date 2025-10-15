به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن اراکی بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی که با حضور معاونان تبلیغ حوزه‌های علمیه استان‌ها در سالن همایش مجتمع یاوران مهدی (عج) جمکران برگزار شد، به بررسی تهدیدات جنگ روانی دشمن و راهکارهای مقابله با آن پرداخت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین سلاح دشمن در مقابل جمهوری اسلامی ایران، جنگ روانی است، اظهار کرد: در میدان نبرد نظامی، دشمن محکوم به شکست است و اگر جنگ به صورت عملیاتی پیش رود، قطعاً ما پیروز میدان خواهیم بود، اما آنچه بیش از همه می‌تواند مانع پیروزی شود، پیش‌دستی دشمن در عملیات روانی پیش از درگیری است.

آیت‌الله اراکی گفت: دشمن با ابزارهایی چون ایجاد وهم، ترس، تضعیف اراده و دلسرد کردن مردم سعی در سست کردن مقاومت و انسجام ملت دارد و یکی از وظایف مهم ما در عرصه تبلیغ و فرهنگ‌سازی، مقابله فعال و هوشمندانه با این جنگ روانی است تا دشمن بداند که ما حقیقتاً قدرتمند و استوار هستیم.

وی به اهمیت آموزش و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل جوان اشاره کرد و گفت: باید به نسل جدید به طور روشن و مستدل نشان دهیم که چرا دشمنان انقلاب چنین کینه‌ای نسبت به آن دارند و چرا همواره در تلاش برای ضربه زدن به آن هستند و تقویت ایمان و بصیرت جوانان تنها با بیان واقعیات و حقایق میسر می‌شود.

آیت‌الله اراکی با اشاره به نمونه‌هایی از تحقیر سران برخی کشورهای اسلامی در اجلاس شرم‌الشیخ توسط رئیس جمهور آمریکا، گفت: این اتفاق نمونه‌ای آشکار از ذلت و ضعف برخی دولت‌ها در برابر استکبار جهانی بود، در حالی که ملت ایران با ایستادگی و عدم شرکت در آن اجلاس، عزت و استقلال خود را به جهان نشان داد. این عزت، نتیجه ایمان و استقلال ملت ایران است که باید آن را قدر دانست و حفظ کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر نقش حیاتی ایمان در مقاوم‌سازی جامعه، افزود: ایمان ریشه قدرت، شجاعت و خودباوری است؛ جامعه‌ای که ایمان داشته باشد، هیچگاه در برابر دشمنان هراسی ندارد و در دشوارترین شرایط نیز استوار و پیروز باقی می‌ماند و به فرموده قرآن کریم، مؤمنان برترین و بالاترین هستند و نباید هیچ‌گاه سست یا ناراحت شوند.

آیت‌الله اراکی به جنگ‌های صدر اسلام نظیر خیبر و احزاب اشاره و بیان کرد: این نبردها تنها جنگ نظامی نبودند، بلکه مدرسه‌ای برای تربیت ایمان، تدبیر و شجاعت بودند و باید این حوادث تاریخی را نه صرفاً به عنوان رویدادهای گذشته، بلکه به عنوان درس‌هایی کاربردی برای مقابله با تهاجم فرهنگی و روانی امروز تبیین کنیم.

وی یادآور شد: هرگونه فعالیت تبلیغی و فرهنگی زمانی اثرگذار خواهد بود که نیت خالصانه برای خدا داشته باشیم و کارهای تبلیغی باید بر اساس اصول اسلامی و با محوریت ایمان، یقین و اطاعت از ولایت انجام شود تا بتواند جامعه را به سمت تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی هدایت کند.

آیت‌الله اراکی در بخش پایانی سخنان خود بر اهمیت یقین و تبعیت از امام به عنوان پایه‌های اساسی همه تصمیمات و برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد و افزود: اگر بر این اصول استوار باشیم، دشمن هیچ‌گاه نمی‌تواند در جنگ روانی ما را شکست دهد و اکنون وظیفه ما این است که با ایمان و بصیرت، جبهه فرهنگی را به سنگری مستحکم در برابر تهاجم فکری دشمن تبدیل کنیم.