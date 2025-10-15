به گزارش خبرنگار مهر، عزیز تقی زاده عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: فرش سرگل محلات نمونه‌ای منحصربه‌فرد است که در سال جاری با طرح فرش قشقایی اجرا می‌شود و این طرح، ویژگی خاص این دوره به شمار می‌رود.

شهردار محلات گفت: این فرش به عنوان یک طرح ملی شناخته شده و تلاش شده است تا در کنار آن، محیطی جذاب برای بازدیدکنندگان با استفاده از المان‌های گل، حضور ورزشکاران جوان و نوجوان بومی، اجرای تئاتر خیابانی، برپایی بیش از ۱۱۴ غرفه محصولات بومی و سوغات محلی و برگزاری جشن‌های شبانه فراهم شود.

تقی زاده با اشاره به کارکرد فرهنگی فرش گل تصریح کرد: موضوع برندسازی در مدیریت شهری و معرفی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی این رویداد از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که شهر محلات دارای ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت گل، معادن سنگ و مراکز پرورش ماهیان زینتی است.

وی بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۷ هزار نفر به‌صورت مستقیم در صنعت گل اشتغال دارند و به‌واسطه تلاش پیشینیان، محلات به عنوان پایتخت گل ایران شناخته می‌شود.

تقی‌زاده ادامه داد: امروزه گل در شهر محلات به نماد و شاخص اصلی معرفی شهر تبدیل شده و این توانمندی در فرهنگ، تاریخ و هویت اجتماعی مردم این منطقه به‌خوبی دیده می‌شود.

وی با بیان اینکه هشتمین دوره فرش سرگل محلات با همکاری گل‌کاران شهر و با استفاده از بیش از ۵۵۰ هزار سرگل برگزار می‌شود، گفت: تفاوت آن با نمونه‌های جهانی همچون فرش گل بروکسل، در اجرای نقوش سنتی، تاریخی و استفاده از طرح فرش ایرانی است که جلوه‌ای اصیل و فرهنگی خاص به این اثر می‌بخشد.