تقی زاده: محلات با ۵۵۰ هزار سرگل فرش گل را پهن می‌کند

محلات- شهردار محلات گفت: هشتمین دوره فرش سرگل محلات با ۵۵۰ هزار طرح قشقایی، نقوش سنتی و جلوه‌های فرهنگی از پنجم تا نهم آبان‌ماه در بوستان سلامت این شهرستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز تقی زاده عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: فرش سرگل محلات نمونه‌ای منحصربه‌فرد است که در سال جاری با طرح فرش قشقایی اجرا می‌شود و این طرح، ویژگی خاص این دوره به شمار می‌رود.

شهردار محلات گفت: این فرش به عنوان یک طرح ملی شناخته شده و تلاش شده است تا در کنار آن، محیطی جذاب برای بازدیدکنندگان با استفاده از المان‌های گل، حضور ورزشکاران جوان و نوجوان بومی، اجرای تئاتر خیابانی، برپایی بیش از ۱۱۴ غرفه محصولات بومی و سوغات محلی و برگزاری جشن‌های شبانه فراهم شود.

تقی زاده با اشاره به کارکرد فرهنگی فرش گل تصریح کرد: موضوع برندسازی در مدیریت شهری و معرفی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی این رویداد از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که شهر محلات دارای ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت گل، معادن سنگ و مراکز پرورش ماهیان زینتی است.

وی بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۷ هزار نفر به‌صورت مستقیم در صنعت گل اشتغال دارند و به‌واسطه تلاش پیشینیان، محلات به عنوان پایتخت گل ایران شناخته می‌شود.

تقی‌زاده ادامه داد: امروزه گل در شهر محلات به نماد و شاخص اصلی معرفی شهر تبدیل شده و این توانمندی در فرهنگ، تاریخ و هویت اجتماعی مردم این منطقه به‌خوبی دیده می‌شود.

وی با بیان اینکه هشتمین دوره فرش سرگل محلات با همکاری گل‌کاران شهر و با استفاده از بیش از ۵۵۰ هزار سرگل برگزار می‌شود، گفت: تفاوت آن با نمونه‌های جهانی همچون فرش گل بروکسل، در اجرای نقوش سنتی، تاریخی و استفاده از طرح فرش ایرانی است که جلوه‌ای اصیل و فرهنگی خاص به این اثر می‌بخشد.

