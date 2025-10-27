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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳

فرش گل محلات نماد عشق، همدلی و خلاقیت مردم است

فرش گل محلات نماد عشق، همدلی و خلاقیت مردم است

محلات- فرماندار شهرستان محلات گفت:فرش گل محلات نماد عشق، همدلی و خلاقیت مردم است که با همت اقشار مختلف مردم و مسئولین به ثمر رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خزائی‌پور پیش ازظهر دوشنبه در آئین افتتاحیه هشتمین دوره بزرگترین فرش سرگل قاره کهن اظهار کرد: مردم محلات با دستان خود و با عشق به طبیعت و گل، یکی از بزرگ‌ترین و زیباترین فرش‌های گل کشور را به جهانیان معرفی کردند.

وی افزود: هر گلی که در این فرش به کار رفته، نماد ساعت‌ها تلاش و زحمت گلکاران است و هر رنگی که در آن می‌درخشد، نشان از لحظه‌های زندگی، همدلی و عشق این مردم است.

فرماندار شهرستان محلات تصریح کرد: این فرش گل، نه تنها هنر دست مردم محلات، بلکه حکایت‌گر دلبستگی عمیق آنان به دیار خود و سرزمین گل‌ها است و از تمامی گلکاران، هنرمندان، طراحان، کارگران، دانش‌آموزان و به‌ویژه مردمی که در پویش همدلی و چیدمان گل حضور داشتند، تقدیر می‌شود.

خزائی‌پور گفت: مردم و مسئولان با عشق و دلسوزی، طرح نمایش فرش گل را به ثمر رساندند و واقعاً جای تقدیر دارد و این مهم اثبات کرد که هر جا اراده باشد، می‌توان قله‌ها را فتح کرد.

فرماندار شهرستان محلات گفت: به طور حتم این اثر بزرگ، نه تنها موجب رونق گردشگری و اقتصاد محلی خواهد شد، بلکه الهام‌بخش نسل جوان در مسیر خلاقیت، نوآوری و شکوفایی در عرصه‌های کشاورزی و هنر است.

خزایی پور گفت: امیدوارم فرش گل محلات پیام‌آور نشاط، همدلی و پویایی برای مردم ایران زمین باشد و روزی فرا برسد که بوی گل‌های محلات در سراسر جهان پراکنده شود و نام این شهر در قلب دوستداران طبیعت بدرخشد.

وی بیان کرد: با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت‌گرفته در برگزاری نمایشگاه سنگ و هفدهمین دوره آن در ماه گذشته، زمینه استقرار پایانه صادراتی در شهرستان فراهم شده است.

خزائی‌پور افزود: در سفر اخیر استاندار مرکزی به شهرستان محلات نیز، یکی از اولویت‌های اصلی منطقه، استقرار پایانه صادراتی، حضور فعال گمرک و اتاق بازرگانی عنوان شد تا بتوانیم با ایجاد این زیرساخت، صادرات مستقیم گل از شهرستان محلات به سراسر جهان را محقق کنیم.

کد مطلب 6636205

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