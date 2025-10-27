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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۴۴

نمایشگاه هشتمین دوره بزرگ‌ترین فرش گل آسیا در محلات

نمایشگاه هشتمین دوره بزرگ‌ترین فرش گل آسیا در محلات

محلات- در این ویدئو نمایشگاه هشتمین دوره بزرگ‌ترین فرش گل آسیا در محلات را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6636427

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