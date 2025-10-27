https://mehrnews.com/x39r3j ۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۴۴ کد مطلب 6636427 استانها مرکزی استانها مرکزی ۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۴۴ نمایشگاه هشتمین دوره بزرگترین فرش گل آسیا در محلات محلات- در این ویدئو نمایشگاه هشتمین دوره بزرگترین فرش گل آسیا در محلات را ملاحظه می کنید. دریافت 30 MB کد مطلب 6636427 کپی شد مطالب مرتبط قمری: محلات نگین درخشان تولید گل، سنگ و ماهیان زینتی کشور است خزایی پور: محلات پایتخت گل ایران و نماد شکوفایی گردشگری و اقتصاد است تقی زاده: محلات با ۵۵۰ هزار سرگل فرش گل را پهن میکند بزرگترین فرش سرگُل آسیا در محلات اجرا میشود جلالی: سالانه ۱۵۰ میلیون شاخه گل در محلات تولید میشود برچسبها محلات فرش گل مجتمع های گلخانه ای
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