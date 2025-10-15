تأکید فرماندار دیلم بر اجرای الزامات پدافند غیرعامل

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری این شهرستان که با دستور کار تشریح الزامات پدافند غیرعامل، مدیریت بحران و فرایند هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد، گفت: پدافند غیرعامل یکی از ارکان اصلی حفظ زیرساخت‌ها و تداوم خدمات حیاتی در شرایط بحران است و تمامی دستگاه‌های اجرایی باید با برنامه‌ریزی دقیق، نسبت به کاهش آسیب‌پذیری و ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی اقدام کنند.

وی افزود: مدیریت بحران تنها در زمان وقوع حوادث معنا ندارد، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی، آموزش و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های مسئول است. آمادگی قبل از بحران، ضامن کاهش خسارات جانی و مالی خواهد بود.

فرماندار دیلم در ادامه با تأکید بر لزوم پیگیری ادارات شهرستان برای مبادله موافقت‌نامه‌ها و تسریع در شروع پروژه‌های عمرانی سال جاری، اظهار کرد: سرعت‌بخشی به اجرای طرح‌های عمرانی، نقش مهمی در توسعه متوازن و بهبود کیفیت زندگی مردم دارد.

کاظمی همچنین با اشاره به ضرورت تکریم ارباب‌رجوع و رسیدگی به مشکلات مردم، خاطرنشان کرد: تکریم واقعی مردم باید در عمل نمود پیدا کند و مدیران موظفند با روی گشاده و روحیه خدمتگزاری، پاسخ‌گوی مطالبات و مشکلات شهروندان باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به رفع ناترازی آب و برق در فرصت پیش‌رو اشاره کرد و گفت: مدیریت بهینه منابع و برنامه‌ریزی دقیق در حوزه‌های آب و انرژی از اولویت‌های اصلی شهرستان است.

فرماندار دیلم در ادامه از کارکنان خدوم آب و برق شهرستان تقدیر کرد و افزود: علیرغم ناترازی در تأمین آب و برق، کارکنان این دو مجموعه با فداکاری و تلاش شبانه‌روزی در تابستان گرم امسال، نقش مهمی در پایداری خدمات و رفاه مردم ایفا کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فرایند هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و اظهار کرد: انتخابات پیش‌رو از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی کشور است و فرمانداری دیلم با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، تمهیدات لازم را برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور فراهم می‌کند.

کاظمی در پایان بر لزوم انسجام، همدلی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی شهرستان تأکید کرد و گفت: دولت چهاردهم با شعار وفاق ملی همواره بر خدمت بی منت به مردم تاکید دارد و لذا هدف همه ما باید خدمت صادقانه به مردم، حفظ همدلی و تحقق توسعه پایدار در شهرستان دیلم باشد.