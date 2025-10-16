  1. استانها
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۸:۰۹

صادقی‌پور: رفع نقاط حادثه‌خیز اولویت اصلی برای کاهش تلفات جاده‌ای است

بندرعباس- رئیس شورای راهبری برنامه کاهش تصادفات هرمزگان، گفت: دستگاه‌های عضو شورا باید با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری موثر نسبت به اصلاح نقاط حادثه‌خیز اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان با تأکید بر اهمیت کاهش تصادفات رانندگی، خواستار برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی و استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای رفع نقاط حادثه‌خیز در سطح استان شد.

وی بر لزوم تعامل و هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی عضو شورا تأکید کرد و گفت: کلیه دستگاه‌های عضو شورای راهبری برنامه کاهش تصادفات استان باید با برنامه‌ریزی منسجم و ایجاد همکاری مؤثر نسبت به رفع نقاط حادثه‌خیز اقدام کنند تا تلفات جاده‌ای کاهش یابد.

صادقی‌پور با اشاره به نقش مهم فرمانداران و شهرداران در این زمینه، افزود: فرمانداران و شهرداران باید با برنامه‌ریزی جهادی و منظم نسبت به آشکارسازی و رفع نقاط حادثه‌خیز اقدامات لازم را انجام دهند تا ضمن پیشگیری از تصادفات، ایمنی تردد در محورهای شهری و برون‌شهری افزایش یابد.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله پایش تصویری و سامانه‌های هوشمند برای تحلیل دقیق و ریشه‌ای آمار تصادفات تأکید کرد و افزود: این اقدامات نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های عضو شورا است.

    • IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
      نقاط حادثه خیز اصلاح شه با شوتی ها چه می کنید

