به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان با تأکید بر اهمیت کاهش تصادفات رانندگی، خواستار برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی و استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای رفع نقاط حادثه‌خیز در سطح استان شد.

وی بر لزوم تعامل و هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی عضو شورا تأکید کرد و گفت: کلیه دستگاه‌های عضو شورای راهبری برنامه کاهش تصادفات استان باید با برنامه‌ریزی منسجم و ایجاد همکاری مؤثر نسبت به رفع نقاط حادثه‌خیز اقدام کنند تا تلفات جاده‌ای کاهش یابد.

صادقی‌پور با اشاره به نقش مهم فرمانداران و شهرداران در این زمینه، افزود: فرمانداران و شهرداران باید با برنامه‌ریزی جهادی و منظم نسبت به آشکارسازی و رفع نقاط حادثه‌خیز اقدامات لازم را انجام دهند تا ضمن پیشگیری از تصادفات، ایمنی تردد در محورهای شهری و برون‌شهری افزایش یابد.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله پایش تصویری و سامانه‌های هوشمند برای تحلیل دقیق و ریشه‌ای آمار تصادفات تأکید کرد و افزود: این اقدامات نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های عضو شورا است.

