به گزارش خبرنگار مهر صفر صادقی‌پور در جلسه ستاد بحران شهرستان رودان که در شهرداری بیکاه برگزار شد، ضمن تشکر از تلاش‌های گسترده مدیران و دستگاه‌های اجرایی محلی، به تشریح وضعیت مدیریت بحران بارش‌های اخیر در استان پرداخت.

وی با اشاره به تماس‌های مستمر با شهرستان‌ها گفت: خوشبختانه با توجه به تماس‌های روز گذشته، ما در هیچ‌یک از شهرستان‌های استان چالش خاصی نداشتیم. این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی پیش از وقوع حادثه، حضور میدانی مسئولان و هماهنگی بسیار خوب بین تمامی دستگاه‌ها به ویژه فرمانداران، شهرداران و مدیران استانی و شهرستانی است.

صادقی‌پور به برخی گزارش‌های غیرواقعی در فضای مجازی اشاره و تأکید کرد: ما در میدان حضور داشتیم و مرتباً با فرمانداران در تماس بودیم. هیچ تزلزلی در مدیریت و هیچ مسئله مهمی رخ نداد. این امر علاوه بر تجربیات ارزشمند گذشته، مرهون رهبری دقیق استاندار و همکاری بی‌وقفه مدیرانی مانند آقای شرفی در غرب استان است.

معاون استانداری هرمزگان با پذیرش چالش‌های زیرساختی در برخی مناطق افزود: همه می‌دانیم وقتی حجم باران زیاد است و روستاهایی که در گذشته شکل گرفته‌اند، امروز به شهر تبدیل شده‌اند، قطعاً با چالش‌های متعددی در حوزه آب‌گرفتگی مواجه هستیم. اما با مدیریت صورت‌گرفته، خسارات به حداقل ممکن رسید.

وی به اقدامات پیشگیرانه مانند لایروبی کانال‌ها و مسیل‌ها در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: این اقدامات که در شهرها و روستاها انجام شد، تأثیر بسیار مثبتی داشت. به‌طور مثال در بندرعباس شاهد هستیم که آب در بسیاری از محلات قدیمی شهر اصلاً پیشروی نکرده است.

معاون استاندار هرمزگان در بخش دیگری از صحبت‌های خود، بارش‌های اخیر را فرصتی ارزشمند برای استان توصیف کرد و گفت: این بارش‌ها که استان‌های جنوبی کشور به شدت به آن نیازمند بودند، می‌تواند چالش منابع آب را در سراسر استان هرمزگان تا حدودی مرتفع کند. تقویت سفره‌های زیرزمینی روستاها، پرشدن حدود ۴۰ تا ۵۰ درصدی حجم سدها و تأمین بخشی از نیاز آبی کشاورزی و شرب، از برکات این رحمت الهی است که جای شکر دارد.

وی افزود: این بارش‌ها علاوه بر رفع دغدغه آبی، یک شور و نشاط اجتماعی نیز در میان مردم ایجاد کرده است. از همه دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه فرمانداران و شهرداران که بیشترین تعامل را داشتند، قدردانی می‌کنم. امیدواریم این رحمت الهی بدون بروز مشکل خاصی به پایان برسد و بتوانیم از آن نهایت استفاده را ببریم.