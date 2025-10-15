به گزارش خبرگزاری مهر، محسن امیری خواه در سخنانی، اظهار داشت: اعزام دانش‌آموزان استان به سرزمین وحی در هفته اول آذرماه ۱۴۰۴ انجام خواهد شد.

وی افزود: کاروان‌های اعزامی از ایستگاه‌های پروازی کرمانشاه و اصفهان به مقصد مکه و مدینه حرکت می‌کنند.

رئیس سازمان دانش‌آموزی لرستان، بیان کرد: دانش‌آموزان علاقه‌مند می‌توانند تا تاریخ سوم آبان‌ماه با مراجعه به معاونت‌های پرورشی نواحی، شهرستان‌ها و مناطق استان و همچنین از طریق لینک ثبت‌نام موجود در کانال سازمان دانش‌آموزی در شبکه شاد، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

امیری خواه تأکید کرد: اولویت اعزام با دانش‌آموزان برتر در حوزه‌های قرآنی، فرهنگی، هنری، ورزشی، علمی و آموزشی و نیز فعالان تشکل‌های دانش‌آموزی مانند پیشتازان، شوراهای دانش‌آموزی و خبرگزاری پانا است.

وی با اشاره به افزایش پنج برابری سهمیه اعزام استان نسبت به سال گذشته، تصریح کرد: اعزام دانش‌آموزان هر دو جنسیت شامل پسران پایه دهم و یازدهم و دختران پایه یازدهم و دوازدهم انجام خواهد شد.