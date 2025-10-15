  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۷

نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی کرمانشاه افتتاح شد

نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی کرمانشاه افتتاح شد

کرمانشاه - نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی استان کرمانشاه با حضور مسئولان اقتصادی استان و هیأت‌های تجاری از اقلیم کردستان عراق در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کرمانشاه گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی کرمانشاه عصر چهارشنبه با حضور احسان باقرخانی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، ساسانی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، و هیأت‌های تجاری از اقلیم کردستان عراق در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کرمانشاه برگزار شد.

در این نمایشگاه که با هدف معرفی ظرفیت‌های صادراتی استان و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و بازارهای هدف خارجی برگزار شده است، ۳۵ واحد تولیدی و صادرکننده برتر کرمانشاه در فضایی بالغ بر ۲ هزار متر مربع توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشته‌اند.

پریسا کلانتری، مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی کرمانشاه در حاشیه مراسم افتتاحیه با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی گفت: نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی فرصتی مغتنم برای معرفی محصولات و خدمات تولیدکنندگان استان و توسعه بازارهای صادراتی به‌ویژه در اقلیم کردستان عراق است.

وی افزود: در این نمایشگاه بخش‌های مختلفی از جمله صنایع غذایی، ساختمانی، شیمیایی، بسته‌بندی و خدمات بازرگانی حضور فعال دارند و امید است که این تعاملات منجر به عقد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای تجاری جدید میان شرکت‌های داخلی و خارجی شود.

کلانتری در پایان اعلام کرد: این نمایشگاه به مدت چهار روز ادامه دارد و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۱۶ تا ۲۱ از غرفه‌های مختلف بازدید کنند.

کد خبر 6623847

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها