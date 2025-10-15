به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی کرمانشاه عصر چهارشنبه با حضور احسان باقرخانی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، ساسانی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، و هیأت‌های تجاری از اقلیم کردستان عراق در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کرمانشاه برگزار شد.

در این نمایشگاه که با هدف معرفی ظرفیت‌های صادراتی استان و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و بازارهای هدف خارجی برگزار شده است، ۳۵ واحد تولیدی و صادرکننده برتر کرمانشاه در فضایی بالغ بر ۲ هزار متر مربع توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشته‌اند.

پریسا کلانتری، مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی کرمانشاه در حاشیه مراسم افتتاحیه با اشاره به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی گفت: نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی فرصتی مغتنم برای معرفی محصولات و خدمات تولیدکنندگان استان و توسعه بازارهای صادراتی به‌ویژه در اقلیم کردستان عراق است.

وی افزود: در این نمایشگاه بخش‌های مختلفی از جمله صنایع غذایی، ساختمانی، شیمیایی، بسته‌بندی و خدمات بازرگانی حضور فعال دارند و امید است که این تعاملات منجر به عقد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای تجاری جدید میان شرکت‌های داخلی و خارجی شود.

کلانتری در پایان اعلام کرد: این نمایشگاه به مدت چهار روز ادامه دارد و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۱۶ تا ۲۱ از غرفه‌های مختلف بازدید کنند.