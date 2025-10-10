به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی استان کرمانشاه با هدف معرفی ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و بازرگانی استان به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی از ۲۲ تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه با محوریت توسعه روابط تجاری با اقلیم کردستان و کشور عراق، بستری برای تعامل مستقیم فعالان اقتصادی دو طرف، جذب سرمایه‌گذاری مشترک و گسترش صادرات غیرنفتی فراهم می‌کند.

نمایشگاه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کرمانشاه میزبان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد بود و فرصتی مغتنم برای معرفی توانمندی‌های استان در حوزه‌های مختلف محسوب می‌شود.