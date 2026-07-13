به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلیم ساسانی ظهر دوشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با هیأت اقتصادی سفارت کشور تایلند، ضمن خیرمقدم به اعضای این هیأت و فعالان اقتصادی حاضر در جلسه، اظهار کرد: امیدواریم این دیدار سرآغاز فصل جدیدی از همکاریهای اقتصادی و تجاری میان بخش خصوصی استان کرمانشاه و کشور تایلند باشد.
وی با اشاره به روابط دوستانه ایران و تایلند، افزود: روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور همواره مطلوب بوده، اما ظرفیتهای همکاری میان دو طرف بسیار فراتر از سطح کنونی است و میتوان با تقویت ارتباطات بخش خصوصی، زمینه افزایش مبادلات تجاری را فراهم کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه با معرفی توانمندیهای اقتصادی استان، گفت: کرمانشاه به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی و برخورداری از ظرفیتهای گسترده در حوزههای صنایع پتروشیمی، صنایع غذایی و تبدیلی، کشاورزی، باغداری، صنایع معدنی، صنایع فلزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و گردشگری سلامت، یکی از مهمترین قطبهای اقتصادی غرب کشور به شمار میرود.
سلیم ساسانی با اشاره به ظرفیتهای ترانزیتی استان تصریح کرد: کرمانشاه با در اختیار داشتن مرزهای رسمی و فعال پرویزخان، خسروی، سومار و شیخصله، یکی از مهمترین مسیرهای تجارت ایران با عراق و کشورهای منطقه است و این موقعیت میتواند فرصت مناسبی برای توسعه همکاریهای اقتصادی با تایلند نیز ایجاد کند.
وی ادامه داد: اتاق بازرگانی کرمانشاه آمادگی دارد تمامی ظرفیتهای خود را برای تسهیل ارتباط میان فعالان اقتصادی دو طرف به کار گیرد و از معرفی کالاها، خدمات و فرصتهای سرمایهگذاری مشترک حمایت کند.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از هیأت اقتصادی تایلند خواست فهرست واردکنندگان، توزیعکنندگان، اتحادیهها، تشکلهای اقتصادی و شرکتهای معتبر و علاقهمند به همکاری با ایران را در اختیار اتاق بازرگانی کرمانشاه قرار دهند تا ارتباط مستقیم میان تجار دو کشور برقرار شود.
وی تبادل هیأتهای تجاری، برگزاری نشستهای تخصصی مشترک، دعوت از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی تایلند برای بازدید از ظرفیتهای کرمانشاه و حضور شرکتهای تایلندی در نمایشگاههای توانمندیهای صادراتی استان را از مهمترین پیشنهادهای اتاق بازرگانی کرمانشاه عنوان کرد.
سلیم ساسانی در پایان با تأکید بر ضرورت شکلگیری همکاریهای بلندمدت میان بخش خصوصی ایران و تایلند، گفت: اتاق بازرگانی کرمانشاه از هرگونه برنامه مشترک برای توسعه تجارت، افزایش صادرات، جذب سرمایهگذاری و گسترش همکاریهای اقتصادی استقبال میکند و امیدواریم نتایج این نشست به آغاز همکاریهای عملی و پایدار میان فعالان اقتصادی دو کشور منجر شود.
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